Три танкера из состава теневого флота РФ из более 2 млн баррелей нефти оказались заблокированы у побережья на востоке Китая из-за санкций США.

Что известно об отказе Китая принимать танкеры теневого флота РФ

По информации журналистов издания, танкер Huihai Pacific должен был прибыть в порт в Дунцзякоу на территории провинции Шаньдун 15 января из 770 тыс. баррелей нефти, загруженной в российском тихоокеанском порту Козьмино еще в начале января.

Однако на выходных танкер внезапно сменил курс и сейчас простаивает в море с грузом.

Это судно вместе с множеством других танкеров теневого флота РФ попало под мощные санкции США против экспорта российских энергоносителей.

Под санкциями находятся по меньшей мере еще несколько танкеров и один нефтеротрейдер, активно торгующий нефтью марки ESPO, ее охотно покупают китайские нефтеперерабатывающие компании.

Танкер теневого флота РФ Mermar

Судно Mermar вышло из Козьмино 5 января из более 755 тыс баррелей ESPO и должно было зайти в порт Яньтай на этой неделе, но сейчас ожидает у побережья.

Судно Olia вышло из российского порта 7 января из почти 709 тыс баррелей этого сорта нефти и также направлялось в Яньтай, но сейчас находится в Желтом море.

Через несколько дней после того, как китайская компания Shandong Port Group Co, в управлении которой находятся несколько портов, призвала перестать принимать танкеры теневого флота РФ, США ввели новые мощные санкции.

Что известно о новых мощных санкциях США против экспорта российской нефти

Последний масштабный пакет санкций США охватывает более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, финансирующих развязанную Кремлем преступную войну против Украины.

Нефтеперерабатывающим компаниям в Индии и Китае придется закупать больше нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Америке, что приведет к росту цен и стоимости транспортировки.