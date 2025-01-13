Три танкера из состава теневого флота РФ из более 2 млн баррелей нефти оказались заблокированы у побережья на востоке Китая из-за санкций США.
Главные тезисы
- Заблокированы танкеры теневого флота РФ у побережья Китая в связи новыми санкциями США против экспорта российской нефти.
- Нефтеперерабатывающие компании в Индии и Китае ищут альтернативы из-за санкций, что повлечет за собой рост цен на нефть и транспортировку.
- Санкции охватили более 400 лиц и организаций энергетического сектора РФ, осложнив экспорт и закупку нефти.
- Танкеры Mermar, Huihai Pacific и Olia из теневого флота РФ застряли у побережья Китая, подвергшись последствиям новых санкций.
Что известно об отказе Китая принимать танкеры теневого флота РФ
По информации журналистов издания, танкер Huihai Pacific должен был прибыть в порт в Дунцзякоу на территории провинции Шаньдун 15 января из 770 тыс. баррелей нефти, загруженной в российском тихоокеанском порту Козьмино еще в начале января.
Однако на выходных танкер внезапно сменил курс и сейчас простаивает в море с грузом.
Это судно вместе с множеством других танкеров теневого флота РФ попало под мощные санкции США против экспорта российских энергоносителей.
Под санкциями находятся по меньшей мере еще несколько танкеров и один нефтеротрейдер, активно торгующий нефтью марки ESPO, ее охотно покупают китайские нефтеперерабатывающие компании.
Судно Mermar вышло из Козьмино 5 января из более 755 тыс баррелей ESPO и должно было зайти в порт Яньтай на этой неделе, но сейчас ожидает у побережья.
Судно Olia вышло из российского порта 7 января из почти 709 тыс баррелей этого сорта нефти и также направлялось в Яньтай, но сейчас находится в Желтом море.
Через несколько дней после того, как китайская компания Shandong Port Group Co, в управлении которой находятся несколько портов, призвала перестать принимать танкеры теневого флота РФ, США ввели новые мощные санкции.
Что известно о новых мощных санкциях США против экспорта российской нефти
Последний масштабный пакет санкций США охватывает более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, финансирующих развязанную Кремлем преступную войну против Украины.
Нефтеперерабатывающим компаниям в Индии и Китае придется закупать больше нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Америке, что приведет к росту цен и стоимости транспортировки.
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