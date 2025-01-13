Три танкери зі складу тіньового флоту РФ з понад 2 млн барелів нафти виявились заблокованими поблизу узбережжя на сході Китаю через санкції США.

Що відомо про відмову Китаю приймати танкери тіньового флоту РФ

За інформацією журналістів видання, танкер Huihai Pacific мав прибути до порту у Дунцзякоу на території провінції Шаньдун 15 січня із 770 тис барелів нафти, завантаженої у російському тихоокеанському порті Козьміно ще на початку січня.

Однак на вихідних танкер раптово змінив курс і наразі простоює в морі з вантажем.

Це судно разом із великою кількістю інших танкерів тіньового флоту РФ потрапило під потужні санкції США проти експорту російських енергоносіїв.

Під санкціями перебувають щонайменше ще кілька танкерів та один нафтротрейдер, який активно торгує нафтою марки ESPO, її охоче купляють китайські нафтопереробні компанії.

Танкер тіньового флоту РФ Mermar

Судно Mermar вийшло з Козьміно 5 січня з більш ніж 755 тис барелів ESPO і повинно було зайти в порт Яньтай цього тижня, але зараз очікує біля узбережжя.

Судно Olia вийшло з російського порту 7 січня з майже 709 тис барелів цього сорту нафти і також прямувало до Яньтая, але зараз перебуває в Жовтому морі.

За кілька днів після того, як китайська компанія Shandong Port Group Co, в управлінні якої перебувають кілька портів, закликала припинити приймати танкери тіньового флоту РФ, США ввели нові потужні санкції.

Що відомо про нові потужні санкції США проти експорту російської нафти

Останній масштабний пакет санкцій США охоплює понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ, які фінансують розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.

Нафтопереробним компаніям в Індії та Китаї доведеться закуповувати більше нафти на Близькому Сході, в Африці та Америці, що призведе до зростання цін і вартості транспортування.