ЄС планує масштабні затримання танкерів тіньового флоту РФ на Балтиці

Європейські країни ведуть переговори про масштабні затримання нафтових танкерів Росії в Балтійському морі. Наразі розробляється нове законодавство, щоб надати цим заходам юридичної ваги.
Головні тези:
- ЄС планує масштабні затримання нафтових танкерів РФ на Балтійському морі.
- Пропозиції включають використання міжнародного права для арешту суден та можливі спільні дії країн для введення нових законів.
- Транспортування нафти Росією через тіньовий флот обурює Європу та може мати наслідки для екології та безпеки.
ЄС планує масово затримувати танкери тіньового флоту РФ на Балтиці
Так, фінська влада захопила танкер Eagle S у грудні під час широкомасштабної операції, підозрюючи, що воно пошкодило підводну лінію електропередачі, що з'єднує Естонію з Фінляндією.
Затримання судна, що перевозило 100 тисяч барелів нафти із Санкт-Петербурга, стало моментом відкриття нового фронту в таємній війні між Росією і Заходом.
За даними джерел Politico, пропозиції, що розглядаються, включають використання міжнародного права для арешту суден з екологічних або піратських причин. Якщо це не вдасться, країни можуть діяти самостійно, спільно вводячи нові національні закони для затримання більшої кількості суден у більш далеких морських зонах.
За його словами, є екологічні загрози, "є атаки на нашу підводну інфраструктуру".
Тепер питання в тому... що ми можемо зробити з цими кораблями? — сказав він Politico. — Ми не можемо заблокувати все море, але ми можемо контролювати більше... Є багато можливостей.
Переговори ілюструють розчарування Європи тим, що Росія продовжує транспортувати свою нафту й ухилятися від західних санкцій, покладаючись на "тіньовий флот" — старі судна з незрозумілими власниками і невідомою страховкою.
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