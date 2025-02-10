ЄС планує масштабні затримання танкерів тіньового флоту РФ на Балтиці

Європейські країни ведуть переговори про масштабні затримання нафтових танкерів Росії в Балтійському морі. Наразі розробляється нове законодавство, щоб надати цим заходам юридичної ваги.

ЄС планує масово затримувати танкери тіньового флоту РФ на Балтиці

Так, фінська влада захопила танкер Eagle S у грудні під час широкомасштабної операції, підозрюючи, що воно пошкодило підводну лінію електропередачі, що з'єднує Естонію з Фінляндією.

Затримання судна, що перевозило 100 тисяч барелів нафти із Санкт-Петербурга, стало моментом відкриття нового фронту в таємній війні між Росією і Заходом.

За даними джерел Politico, пропозиції, що розглядаються, включають використання міжнародного права для арешту суден з екологічних або піратських причин. Якщо це не вдасться, країни можуть діяти самостійно, спільно вводячи нові національні закони для затримання більшої кількості суден у більш далеких морських зонах.

Майже 50 відсотків підсанкційної торгівлі [російською морською нафтою] проходить через Фінську затоку, — сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Поширити

За його словами, є екологічні загрози, "є атаки на нашу підводну інфраструктуру".

Тепер питання в тому... що ми можемо зробити з цими кораблями? — сказав він Politico. — Ми не можемо заблокувати все море, але ми можемо контролювати більше... Є багато можливостей.

Переговори ілюструють розчарування Європи тим, що Росія продовжує транспортувати свою нафту й ухилятися від західних санкцій, покладаючись на "тіньовий флот" — старі судна з незрозумілими власниками і невідомою страховкою.