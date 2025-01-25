По информации руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, российский танкер UNITY из 100 тыс тонн нефти потерпел поломку в Бискайском заливе у побережья Франции.

Что известно об поломке российского танкера с нефтью вблизи Франции

Клименко подчеркнул, что из-за поломки судно под российским флагом, вероятно, вынуждено будет вернуться в страну-агрессорку.

По его информации, судно остановилось 23 января из-за сильного шторма.

Клименко подчеркнул, что вместо порта-назначения Мангалуру в Индии направлением судна отмечается Приморск Ленинградской области, из которого судно вышло 16 января.

Недавно танкер видели на траверге порта Брест во Франции на расстоянии 90,75 км западнее.

Уходил UNITY со скоростью 11,85 км/ч — это примерно в 2 раза ниже обычной.

Известно, что судно было построено в 2009 году и имеет длину 245.07 м и ширину 42 метра.

В сентябре 2024 танкер был куплен российской компанией ARGO TANKER GROUP LLC с офисом в Москве.

Порт приписки танкера — Санкт-Петербург. Внесен в "серый список" Tokyo MOU (Токийский международный меморандум государственных органов портового контроля) как имеющий претензии к техническому состоянию, — сообщает Клименко. Поделиться

Что известно о масштабных авариях нефтяных танкеров в Бискайском заливе

Он напоминает, что в морской акватории, где находится российский танкер, уже происходила масштабная авария танкера сырой нефти PRESTIGE, которая произошла 19 ноября 2002 года в 200 км от побережья Испании.

Тогда на борту танкера находилось около 80 тыс. тонн сырой нефти.

Во время прохождения Бискайского залива 13 ноября 2002 г. судно попало в сильный шторм у берегов Галисии, в результате чего в корпусе образовалась трещина длиной 35 метров.

Через 2 недели танкер раскололся на две части и затонул в 210 км от берегов Галисии.

Нефтяное пятно растянулось на тысячи километров у береговой линии, тем самым нанеся огромный ущерб всей морской и береговой фауне, а также местной рыбной промышленности.