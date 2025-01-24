Мазут из российских танкеров штормом вынесло на пляжи Одещины — видео

На пляжах Одесской области 24 января обнаружили первые признаки загрязнения российским мазутом из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Российский мазут штормом вынесло на пляжи Одещины

Об этом сообщил в Фейсбуке сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев.

Российский мазут на пляжах Одесщины

Вот и до наших одесских берегов добралась страшная мазутная беда Черного моря. После штормов на песчаную пересыпь у рекреационной зоны "Катранка", у Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка "Тузловские лиманы", штормом вынесло мазут, излившийся после аварии рашистских танкеров в Керченском проливе. Поделиться

По его словам, последствия таких экологических катастроф не имеют границ и тысячи тонн мазута, попавших в море, повлекут за собой большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразие.

Авария танкеров РФ: что известно

15 декабря в Керченском проливе затонули российские нефтяные танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате в Черное море вылилось более 4 тыс тонн мазута.

По предварительным подсчетам экоинспекторов, утечка мазута нанесла экосистеме Черного моря материальный ущерб на сумму более 14 млрд долл. США. Речь идет о десятках километров мазутной пленки на поверхности воды вглубь Черного моря, тысячи километров загрязненного побережья, тысячи погибших птиц и десятки дельфинов, нарушены пищевые цепи в экосистемах.

Украина, Румыния и Болгария согласовали на уровне министерств «общие шаги для взаимодействия с международными институтами» по вопросу последствий аварии российских танкеров в Керченском проливе.