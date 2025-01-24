Мазут из российских танкеров штормом вынесло на пляжи Одещины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Мазут из российских танкеров штормом вынесло на пляжи Одещины — видео

Российский мазут
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Источник:  Укринформ

На пляжах Одесской области 24 января обнаружили первые признаки загрязнения российским мазутом из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Главные тезисы

  • Первые признаки загрязнения российским мазутом обнаружены на пляжах Одесщины после крушения танкеров в Керченском проливе.
  • Излив тысяч тонн мазута в акваторию Черного моря вызвал величайшее загрязнение в истории мореходства в этом регионе, поставив под угрозу экосистемы и животный мир.
  • Екологи согласовали шаги с международными институтами для преодоления последствий аварии танкеров и минимизации ущерба для природы в Черном море.
  • Утечка более 4 тыс тонн мазута из танкеров привела к серьезному материальному ущербу на сумму более 14 млрд долл. США и трагическим последствиям для экосистем Черного моря.
  • Экологическая катастрофа продемонстрировала важность совместных действий стран региона для минимизации вреда от аварийных ситуаций в морском транспорте.

Российский мазут штормом вынесло на пляжи Одещины

Об этом сообщил в Фейсбуке сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев.

Российский мазут на пляжах Одесщины

Вот и до наших одесских берегов добралась страшная мазутная беда Черного моря. После штормов на песчаную пересыпь у рекреационной зоны "Катранка", у Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка "Тузловские лиманы", штормом вынесло мазут, излившийся после аварии рашистских танкеров в Керченском проливе.

По его словам, последствия таких экологических катастроф не имеют границ и тысячи тонн мазута, попавших в море, повлекут за собой большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразие.

Авария танкеров РФ: что известно

15 декабря в Керченском проливе затонули российские нефтяные танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате в Черное море вылилось более 4 тыс тонн мазута.

По предварительным подсчетам экоинспекторов, утечка мазута нанесла экосистеме Черного моря материальный ущерб на сумму более 14 млрд долл. США. Речь идет о десятках километров мазутной пленки на поверхности воды вглубь Черного моря, тысячи километров загрязненного побережья, тысячи погибших птиц и десятки дельфинов, нарушены пищевые цепи в экосистемах.

Украина, Румыния и Болгария согласовали на уровне министерств «общие шаги для взаимодействия с международными институтами» по вопросу последствий аварии российских танкеров в Керченском проливе.

По словам ученого Евгения Хлобистова, загрязнение мазутом, вызванное аварией двух танкеров РФ, является самым большим за всю историю мореходства в акватории Черного моря.

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