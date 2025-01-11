Авария танкеров РФ. Мазутные пятна дошли до Ялты — видео
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Украина
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Авария танкеров РФ. Мазутные пятна дошли до Ялты — видео

Мазут
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Источник:  online.ua

10 января мазут из российских танкеров, утонувших в Азовском море, был замечен в Ялте.

Главные тезисы

  • Авария танкеров РФ привела к загрязнению мазутом Ялты в оккупированном Крыму.
  • Мазутные пятна обнаружены на других побережьях Крыма, приводя к гибели дельфинов и загрязнению птиц.
  • Мониторинг спутников показал распространение мазута вдоль берегов аннексированного Крыма, вызывая серьезную угрозу для экосистемы региона.

Курорт Ялта в оккупированном Крыму загрязнен мазутом

Мазутные пятна дошли до Ялты. МЧС страны-агрессорки увеличивает свою группировку в аннексированном Крыму.

Загрязнение мазутом было обнаружено на побережье в Керчи, Евпатории, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла, сообщили в МЧС.

В общей сложности протяженность загрязнения побережья аннексированного Крыма составляла 16 км.

К очистке загрязненных участков привлечены 734 человека и 134 единицы техники.

Крымское побережье загрязнено мазутом из танкеров РФ

Как отмечают в Минприроды и природных ресурсов, мониторинг с помощью спутников обнаружил распространение мазута у побережья оккупированного Россией Крыма в результате аварии танкеров РФ в Азовском море.

Мониторинг спутника Sentinel-1 4 января обнаружил загрязнение в виде пятен нефтепродуктов площадью 2 км вблизи города Феодосии и 0,25 км у мыса Такиль.

Вероятные последствия загрязнения были обнаружены между населенными пунктами Партенит и Судак.

Уже 5 января спутниковые снимки подтвердили распространение пятен вдоль южного побережья Крыма. Вблизи Севастополя и Качи обнаружили мазутные пятна протяженностью 15 км.

Общая площадь загрязненной территории у побережья Крыма уже составляет 1 тыс км².

Загрязненная мазутом птица в Крыму

В районах Ласпи, Балаклавской бухты, Севастополя, Евпатории, Коктебеля, Алушты и Гурзуфа обнаружили загрязненные птицы. Констатировали и гибель 61 дельфина. Основное загрязнение побережья и морских вод вызвано перераспределением мазута, попавшего в воду во время аварии, под влиянием течений и ветра. Значительное количество мазута достигло южного и юго-западного побережья Крыма, создавая серьезную угрозу для экосистемы региона, — подчеркивают Минздрав.

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