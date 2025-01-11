Авария танкеров РФ. Мазутные пятна дошли до Ялты — видео

10 января мазут из российских танкеров, утонувших в Азовском море, был замечен в Ялте.
Главные тезисы
- Авария танкеров РФ привела к загрязнению мазутом Ялты в оккупированном Крыму.
- Мазутные пятна обнаружены на других побережьях Крыма, приводя к гибели дельфинов и загрязнению птиц.
- Мониторинг спутников показал распространение мазута вдоль берегов аннексированного Крыма, вызывая серьезную угрозу для экосистемы региона.
Курорт Ялта в оккупированном Крыму загрязнен мазутом
Мазутные пятна дошли до Ялты. МЧС страны-агрессорки увеличивает свою группировку в аннексированном Крыму.
Загрязнение мазутом было обнаружено на побережье в Керчи, Евпатории, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла, сообщили в МЧС.
В общей сложности протяженность загрязнения побережья аннексированного Крыма составляла 16 км.
Крымское побережье загрязнено мазутом из танкеров РФ
Как отмечают в Минприроды и природных ресурсов, мониторинг с помощью спутников обнаружил распространение мазута у побережья оккупированного Россией Крыма в результате аварии танкеров РФ в Азовском море.
Мониторинг спутника Sentinel-1 4 января обнаружил загрязнение в виде пятен нефтепродуктов площадью 2 км вблизи города Феодосии и 0,25 км у мыса Такиль.
Вероятные последствия загрязнения были обнаружены между населенными пунктами Партенит и Судак.
Уже 5 января спутниковые снимки подтвердили распространение пятен вдоль южного побережья Крыма. Вблизи Севастополя и Качи обнаружили мазутные пятна протяженностью 15 км.
Общая площадь загрязненной территории у побережья Крыма уже составляет 1 тыс км².
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