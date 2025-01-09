Авария танкеров РФ в Азовском море. Мазут может добраться до побережья Одессы и Николаева
Категория
Украина
Дата публикации

Авария танкеров РФ в Азовском море. Мазут может добраться до побережья Одессы и Николаева

Загрязнение нефтепродуктами
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, утечка мазута после аварии танкеров РФ в Азовском море может дойти до побережья Одессы и Николаева.

Главные тезисы

  • Утечка мазута после аварии танкеров РФ угрожает прибрежным зонам Одессы и Николаева.
  • Мониторинг с помощью спутников подтверждает распространение мазутных пятен в Черном море.
  • Необходимо предпринять согласованные меры для минимизации воздействия загрязнения на морскую среду и экологию региона.
  • Загрязнение мазутом уже зафиксировано у побережья Крыма, что подтверждает серьезный риск для окружающей среды.

Что известно о загрязнении мазутом Черного моря после аварии танкеров РФ

Течение устроено таким образом, что, вероятнее всего, это может добраться до нашего одесского и николаевского побережья. Есть такая вероятность, конечно, отметил Плетенчук.

Мазут из затонувших танкеров РФ в Азовском море может добраться до побережья Николаева и Одессы
Загрязнение мазутом

Спикер ВМС подчеркнул, что Украина не имеет влияния на гражданские корабли с точки зрения военных усилий, что позволяет стране-агрессорке России использовать Керченский пролив в собственных интересах.

Мы не влияем на гражданское судоходство, в смысле именно огневого поражения, потому что Украина цивилизованная страна. Соответственно, так они продолжают перегрузку, выбор у них небольшой. Они прекрасно понимают, что не имея экспорта нефти и не получая поступлений, им еще сложнее будет вести эту войну, — отметил Плетенчук.

Мазут из российских танкеров уже испачкал побережье Крыма

Мониторинг с помощью спутников обнаружил распространение мазута у побережья оккупированного Россией Крыма в результате аварии танкеров РФ в Азовском море. 

Мониторинг спутника Sentinel-1 4 января обнаружил загрязнение в виде пятен нефтепродуктов площадью 2 км вблизи города Феодосии и 0,25 км у мыса Такиль.

Вероятные последствия загрязнения были обнаружены между населенными пунктами Партенит и Судак.

Уже 5 января спутниковые снимки подтвердили распространение пятен вдоль южного побережья Крыма.

Вблизи Севастополя и Качи обнаружили мазутные пятна протяженностью 15 км.

Общая площадь загрязненной территории у побережья Крыма уже составляет 1 тыс км².

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