По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, утечка мазута после аварии танкеров РФ в Азовском море может дойти до побережья Одессы и Николаева.
Главные тезисы
- Утечка мазута после аварии танкеров РФ угрожает прибрежным зонам Одессы и Николаева.
- Мониторинг с помощью спутников подтверждает распространение мазутных пятен в Черном море.
- Необходимо предпринять согласованные меры для минимизации воздействия загрязнения на морскую среду и экологию региона.
- Загрязнение мазутом уже зафиксировано у побережья Крыма, что подтверждает серьезный риск для окружающей среды.
Что известно о загрязнении мазутом Черного моря после аварии танкеров РФ
Спикер ВМС подчеркнул, что Украина не имеет влияния на гражданские корабли с точки зрения военных усилий, что позволяет стране-агрессорке России использовать Керченский пролив в собственных интересах.
Мазут из российских танкеров уже испачкал побережье Крыма
Мониторинг с помощью спутников обнаружил распространение мазута у побережья оккупированного Россией Крыма в результате аварии танкеров РФ в Азовском море.
Мониторинг спутника Sentinel-1 4 января обнаружил загрязнение в виде пятен нефтепродуктов площадью 2 км вблизи города Феодосии и 0,25 км у мыса Такиль.
Вероятные последствия загрязнения были обнаружены между населенными пунктами Партенит и Судак.
Уже 5 января спутниковые снимки подтвердили распространение пятен вдоль южного побережья Крыма.
Вблизи Севастополя и Качи обнаружили мазутные пятна протяженностью 15 км.
Общая площадь загрязненной территории у побережья Крыма уже составляет 1 тыс км².
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