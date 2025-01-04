Мазут из затонувших танкеров РФ добрался до западного побережья Крыма

Во временно оккупированном Крыму мазутное загрязнение в результате декабрьской аварии российских нефтяных танкеров обнаружили на пляжах Любимовки и Орловки, расположенных западнее Севастополя.

Российский мазут уже добрался до запада Крыма

Мазут уже принесло на пляжи Любимовки и Орловки, а западное побережье Севастополя.

Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.

Это означает, что пятно загрязнения, которое несло волнами к западу вдоль Крымского полуострова, теперь снова может прибить к берегу.

Днем стало известно, что мазут уже оказался на пляже в Каче под Севастополем — это еще севернее Любимовки и Орловки, где мазут был обнаружен сегодня с утра.

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Мазут на пляжах Крыма

Нефтяные пятна замечены в Казачьей бухте, Голубой бухте, Качи, Орловке, Балаклаве, на пляже Серебряный, парке Победы, на Фиоленте.

Можно не сомневаться, что и остальное побережье Севастополя тоже пострадало. Просто не везде есть спуски к морю, а остальную территорию в зимнее время никто не посещает.

Мазут из российских танкеров загрязняет Крым

Во временно оккупированном Крыму 2 января обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами после аварии двух российских танкеров в Керченском проливе.

В ходе мониторинга в городском округе Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) обнаружено незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик общая протяженность загрязнения составляет 2,1 км.

По данным российского МЧС, к ликвидации последствий экологической катастрофы привлечены около 150 человек и 48 единиц техники. Специалисты очищают зону и вывозят почву.