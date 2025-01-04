Во временно оккупированном Крыму мазутное загрязнение в результате декабрьской аварии российских нефтяных танкеров обнаружили на пляжах Любимовки и Орловки, расположенных западнее Севастополя.
Главные тезисы
- Мазут из затонувших танкеров РФ добрался до западного побережья Крыма, вызвав загрязнение пляжей Любимовки, Орловки, Качи и других.
- Ожидается усиление юго-западного ветра, что может способствовать дальнейшему распространению мазута по побережью.
- Российский мазут уже достиг запада Крыма, в том числе пляжей Любимовки и Орловки, а также западного побережья Севастополя.
- Нефтяные пятна обнаружены на многих пляжах Крыма, таких как Казачья бухта, Голубая бухта, Балаклава, Фиолент и другие.
- Авария российских танкеров в Керченском проливе привела к экологической катастрофе в Крыму, требующей срочных мер по ликвидации последствий загрязнения.
Российский мазут уже добрался до запада Крыма
Мазут уже принесло на пляжи Любимовки и Орловки, а западное побережье Севастополя.
Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.
Это означает, что пятно загрязнения, которое несло волнами к западу вдоль Крымского полуострова, теперь снова может прибить к берегу.
Днем стало известно, что мазут уже оказался на пляже в Каче под Севастополем — это еще севернее Любимовки и Орловки, где мазут был обнаружен сегодня с утра.
Нефтяные пятна замечены в Казачьей бухте, Голубой бухте, Качи, Орловке, Балаклаве, на пляже Серебряный, парке Победы, на Фиоленте.
Можно не сомневаться, что и остальное побережье Севастополя тоже пострадало. Просто не везде есть спуски к морю, а остальную территорию в зимнее время никто не посещает.
Мазут из российских танкеров загрязняет Крым
Во временно оккупированном Крыму 2 января обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами после аварии двух российских танкеров в Керченском проливе.
В ходе мониторинга в городском округе Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) обнаружено незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик общая протяженность загрязнения составляет 2,1 км.
По данным российского МЧС, к ликвидации последствий экологической катастрофы привлечены около 150 человек и 48 единиц техники. Специалисты очищают зону и вывозят почву.
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