В результате аварии российских танкеров в Азовском море произошло серьезное загрязнение пляжей на российском побережье в Анапе и Витязевом.

Как выглядит нефтяное загрязнение российских пляжей в результате аварии танкеров

На пляжах могут заметить пятна мазута и мешки, в которые собирают нефтяные отходы.

Для сравнения также показаны спутниковые снимки, сделанные в январе 2024 и 20 декабря 2024 года.

Как отмечают журналисты издания, мазут проникает через пластиковые мешки обратно в песок, поскольку мешки не успевают вывозить.

При этом площадь загрязнения мазутом на Кубани после крушения двух танкеров в Керченском проливе увеличилась до 54 километров.

Какие последствия для Украины будет иметь аварию российских танкеров в Азовском море

По словам директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика, после аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Азовском море произошел масштабный разлив нефти.

Воловик отметил, что в результате аварии была загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.

По его словам, пока точно невозможно установить уровень загрязнения в Азовском море и прибрежных почвах из-за того, что Украина не имеет доступа к оккупированным Россией территориям.

Однако Воловик подчеркнул, что, очевидно, от разлива нефти больше всего пострадает именно местная фауна.

Воловик также отметил, что власти страны-агрессорки не принимают никаких мер после аварии танкеров и разлива нефти.