Внаслідок аварії російських танкерів в Азовському морі відбулось серйозне забруднення пляжів на російському узбережжі в Анапі та Витязевому.

Як виглядає нафтове забруднення російських пляжів внаслідок аварії танкерів

На пляжах можа помітити плями мазуту та мішки, у які збирають нафтові відходи.

Для порівняння також показані супутникові знімки, зроблені у січні 2024 року та 20 грудня 2024 року.

Як зазначають журналісти видання, мазут просочується через пластикові мішки назад у пісок, оскільки мішки не встигають вивозити.

При цьому площа забруднення мазутом на Кубані після аварії двох танкерів у Керченській протоці збільшилася до 54 кілометрів.

Які наслідки для України матиме аварія російських танкерів в Азовському морі

За словами директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика, після аварії російських танкерів "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239" в Азовському морі стався масштабний розлив нафти.

Воловик зазначив, що внаслідок аварії було забруднено частину узбережжя у Запорізькій області, зокрема, Приазовський національний природний парк.

За його словами, наразі точно не можливо встановити рівень забруднення в Азовському морі і прибережних грунтах через те, що Україна не має доступу до окупованих Росією територій.

Однак Воловик підкреслив, що вочевидь від розливу нафти найбільше постраждає саме місцева фауна.

Воловик також зазначив, що влада країни-агресорки не вживає ніяких заходів після аварії танкерів та розливу нафти.