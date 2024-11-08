Морська адміністрація Панами заявила про наміри позбавити принаймні 4 танкери зі складу російського тіньового флоту змоги ходити під її прапором.

Що відомо про позбавлення Панамою Росії змоги використовувати танкери тіньового флоту під її прапором

Зазначається, що чотирма суднами, які були визнані частиною тіньового флоту Росії з перевезення нафти в обхід західних санкцій, володіють LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping та LNG Gamma Shipping, зареєстровані в Сінгапурі.

Мова йде про танкери North Air, North Mountain, North Way та North Sky.

Тіньовий флот РФ

У панамській морській організації заявили, що і надалі будуть захищати інтереси морської спільноти країни і позбавляти судна змоги ходити під її прапором у разі, якщо вони перебувають під санкціями.

Реєстрація суден під панамським прапором надає судновласникам значні переваги. До них відносяться можливість відкритої реєстрації та можливість наймати іноземних працівників з конкурентоспроможною заробітною платою.

Що відомо про діяльність тіньового флоту РФ з перевезення нафти в обхід санкцій

Уряд Великої Британії оголосив про найбільший санкційний пакет проти нафтових танкерів “тіньового флоту” РФ.

Нові санкції введено проти 18 суден. Таким чином загальна кількість кораблів тіньового флоту РФ, які перебувають під санкціями Британії, зросте до 43 одиниць.

Зазначається, що суднам заборонили доступ до морських портів Великої Британії, а також користуванням ключовими морськими послугами країни.

Біля узбережжя регіону Джохор у Малайзії за останній рік утворилась найбільша у світі група танкерів тіньового флоту Росії, Ірану та Венесуели, які створюють загрозу масштабної екологічної катастрофи в цьому районі.

За словами головного представника з питань енергетики Держдепу США Джеффрі Пайєтта, група з суден тіньового флоту Росії, Ірану та Венесуели є найбільшою такою групою у світі.

Ці судна перевозять нафту з Ірану, Венесуели та Росії до Китаю, Індії та інших країн.

Зокрема, іранська нафта, що прямує до Китаю, часто маскується під малазійську.

Відомо, що протягом останнього року вже сталось кілька небезпечних інцидентів, що змусило фахівців бити на сполох через загрозу масштабної екологічної катастрофи.