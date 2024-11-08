Морская администрация Панамы заявила о намерениях лишить по крайней мере 4 танкера из состава российского теневого флота, чтобы ходить под ее флагом.

Что известно о лишении Панамой России возможности использовать танкеры теневого флота под ее флагом

Отмечается , что четырьмя суднами, признанными частью теневого флота России по перевозке нефти в обход западных санкций, владеют LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping и LNG Gamma Shipping, зарегистрированные в Сингапуре.

Речь идет о танкерах North Air, North Mountain, North Way и North Sky.

Теневый флот РФ

В панамской морской организации заявили, что и дальше будут защищать интересы морского сообщества страны и лишать суда возможности ходить под ее флагом в случае, если они находятся под санкциями.

Регистрация судов под панамским флагом предоставляет судовладельцам значительные преимущества. К ним относятся возможность открытой регистрации и возможность нанимать иностранных работников с конкурентоспособной заработной платой.

Что известно о деятельности теневого флота РФ по перевозке нефти в обход санкций

Правительство Великобритании объявило о крупнейшем санкционном пакете против нефтяных танкеров "теневого флота" РФ.

Новые санкции введены против 18 судов. Таким образом, общее количество кораблей теневого флота РФ, находящихся под санкциями Британии, возрастет до 43 единиц.

Судам запретили доступ к морским портам Великобритании, а также пользованием ключевыми морскими услугами страны.

У побережья региона Джохор в Малайзии за последний год образовалась крупнейшая в мире группа танкеров теневого флота России, Ирана и Венесуэлы, создающих угрозу масштабной экологической катастрофе в этом районе.

По словам главного представителя по вопросам энергетики Госдепа США Джеффри Пайетта, группа из судов теневого флота России, Ирана и Венесуэлы является самой большой группой в мире.

Эти суда перевозят нефть из Ирана, Венесуэлы и России в Китай, Индию и другие страны.

В частности, иранская нефть, направляющаяся в Китай, часто маскируется под малазийскую.

Известно, что в течение последнего года уже произошло несколько опасных инцидентов, что заставило специалистов бить тревогу из-за угрозы масштабной экологической катастрофы.