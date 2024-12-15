Біля Керченської протоки пішли на дно два російських танкери — відео
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Біля Керченської протоки пішли на дно два російських танкери — відео

Біля Керченської протоки пішли на дно два російських танкери — відео
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Джерело:  online.ua

У Керченській протоці затонули два російських танкери – "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Під час сильного шторму хвилі пробили корпуси суден.

Головні тези:

  • Два російські танкери — “Волгонефть-212” і “Волгонефть-239” затонули у Керченській протоці через сильний шторм.
  • Екіпажі суден провели понад чотири години на палубах, очікуючи на порятунок у складних метеоумовах.
  • Є загроза розливу нафтопродуктів в Керченську протоку через пошкодження танкерів.

Два російські танкери з тоннами мазуту розломилися навпіл

Як повідомляють росЗМІ, один із танкерів отримав настільки серйозні пошкодження, що його практично розрізало навпіл.

Спочатку аварії зазнав "Волгонефть-212", який перевозив 4 тонни нафти. Через годину шторм пошкодив і танкер "Волгонефть-239".

На борту першого судна знаходилися 13 членів екіпажу, а на другому — 14 осіб. Російські ЗМІ повідомляють, що екіпажі понад чотири години перебували на палубах, очікуючи на порятунок.

Для допомоги до танкерів було направлено рятувальний катер і вертоліт Мі-8.

Згодом у службах морського пошуку та порятунку РФ повідомили, що помилка екіпажу у складних метеоумовах розглядається серед основних версій катастрофи танкерів у Керчі.

Існує загроза розливу вмісту в Керченську протоку. На поверхні води видніється характерна плівка. Поки що немає точних даних яка кількість нафтопродуктів могла опинитися у воді — додав співрозмовник агентства.

Російські кораблі врізалися в одне одного у Санкт-Петербурзі 

Як зазначають росЗМІ, інцидент у Петербурзі на Неві стався під Ливарним мостом.

Зазначається, що теплохід під назвою "Соларіс" вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійне судно "Чайка-СПГ", та пробив конструкції на борту постраждалого корабля.

Окрім цього 14 травня в російській Архангельській області сталася пожежа на верхній палубі теплохода "М.В. Ломоносов".

Перед тим у квітні у Примор'ї сталася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Великая" проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель вважався "гордістю" в РФ.

Крім того, перед цим у квітні в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про те, що російський ракетний корабель "Серпухов" зазнав пошкоджень під час пожежі.

Раніше у березні росЗМІ розповідали про пожежу на траулері "Капітан Лобанов", та що судно затонуло у Балтійському морі. Пізніше стало відомо, що воно пішло на дно внаслідок влучання ракети під час навчання Війсково-морського флоту ЗС РФ, і що загинули троє людей та ще четверо отримали поранення.

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