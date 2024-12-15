У Керченского пролива пошли на дно два российских танкера — видео

В Керченском проливе затонули два российских танкера – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" Во время сильного шторма волны пробили корпуса судов.
Главные тезисы
- Два российских танкера - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" затонули в Керченском проливе из-за сильного шторма.
- Экипажи судов провели более четырех часов на палубах, ожидая спасения в сложных метеоусловиях.
- Есть угроза разлива нефтепродуктов в Керченский пролив из-за повреждений танкеров.
Два российских танкера с тоннами мазута разломились пополам
Как сообщают росСМИ, один из танкеров получил столь серьезные повреждения, что его практически разрезало пополам.
Сначала аварию потерпел "Волгонефть-212", перевозивший 4 тонны нефти. Через час шторм повредил и танкер "Волгонефть-239".
На борту первого судна находились 13 членов экипажа, а на втором — 14 человек. Российские СМИ сообщают, что экипажи более четырех часов находились на палубах, ожидая спасения.
Для помощи танкерам был направлен спасательный катер и вертолет Ми-8.
Впоследствии в службах морского поиска и спасения РФ сообщили, что ошибка экипажа в сложных метеоусловиях рассматривается среди основных версий крушения танкеров в Керчи.
Российские корабли врезались друг в друга в Санкт-Петербурге
Как отмечают росСМИ, инцидент в Петербурге на Неве произошел под Литейным мостом.
Отмечается, что теплоход под названием "Соларис" ударил носовой частью прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ" и пробил конструкции на борту пострадавшего корабля.
Кроме этого, 14 мая в российской Архангельской области произошел пожар на верхней палубе теплохода "М.В. Ломоносов".
Перед тем в апреле в Приморье произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Екатерина Великая" проекта IBSV 10022 AH. Этот корабль считался гордостью в РФ.
Кроме того, перед этим в апреле в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о том, что российский ракетный корабль "Серпухов" получил повреждения во время пожара.
Ранее в марте росСМИ рассказывали о пожаре на траулере "Капитан Лобанов", и что судно затонуло в Балтийском море. Позже стало известно, что оно пошло ко дну в результате попадания ракеты во время обучения Военно-морского флота ВС РФ, и что погибли три человека и еще четверо получили ранения.
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