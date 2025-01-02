Авария танкеров РФ. В Крыму снова нашли загрязненные нефтепродуктами участки

Во временно оккупированном Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами после аварии двух российских танкеров в Керченском проливе. Загрязнение протяженностью 1,8 и 2,1 км.

Мазут из российских танкеров загрязняет Крым

В ходе мониторинга в городском округе Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) обнаружено незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик общая протяженность загрязнения составляет 2,1 км.

По данным российского МЧС, к ликвидации последствий экологической катастрофы привлечены около 150 человек и 48 единиц техники. Специалисты очищают зону и вывозят почву. Поделиться

2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в Черное море из-за крушения танкеров, сообщил Минтранс России.

ЧС в акватории Керченского пролива — первая в мире авария с «тяжелым» топовым мазутом марки М100. ибо он идет ко дну или плавает в толще воды. Поэтому основным способом является сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону.

Авария танкеров РФ: что известно

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за сильного шторма.

А уже через несколько дней у порта "Кавказ" в Черном море произошла авария с еще одним танкером. Стало известно об утечке мазута в Черное море и загрязнении побережья Краснодарского края. Поделиться

Отмечается, что авария танкеров в Керченском проливе повлекла за собой значительные экологические последствия. Мазут может достигнуть Азовского моря.