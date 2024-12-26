Сначала, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются вверх, — сообщил губернатор.