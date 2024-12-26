Авария танкеров РФ в Азовском море — в Крыму и Краснодарском крае объявлен режим ЧС
Категория
Мир
Дата публикации

Авария танкеров РФ в Азовском море — в Крыму и Краснодарском крае объявлен режим ЧС

Ликвидация последствий аварии танкеров РФ в Азовском море
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Источник:  online.ua

Власти страны-агрессорки объявили чрезвычайное положение в оккупированном Крыму и Краснодарском крае из-за масштабного разлива мазута в результате аварии танкеров РФ в Азовском море.

Главные тезисы

  • В результате аварии танкеров РФ в Азовском море произошел масштабный разлив мазута на побережье Крыма и Краснодарского края.
  • Власти объявили чрезвычайное положение из-за выброса нефтепродуктов, усложняющего процесс ликвидации загрязнения.
  • Режим чрезвычайного положения действует в нескольких районах, включая Анапу и Темрюкский район.
  • Масштабы разлива мазута в Краснодарском крае вызвали опасения, так как погодные условия содействуют поднятию нефтепродуктов на поверхность.

Что известно о загрязнении побережья Крыма и Краснодарского края нефтепродуктами после аварии танкеров РФ в Азовском море

Из-за разлива мазута на побережьях в Крыму и Краснодарском крае будет введен статус федерального ЧС, — заявил так называемый руководитель оккупационной администрации РФ в Крыму Сергей Аксенов.

Что известно о масштабах разлива мазута в Краснодарском крае

По словам губернатора российского Краснодарского края Вениамина Кондратьева, зафиксирован выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района, который еще продолжается.

Сначала, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются вверх, — сообщил губернатор.

Накануне, 25 декабря, режим ЧС в связи с разливом мазута был введен на региональном уровне. До этого режим ЧС действовал только в Анапе и еще в четырех поселениях Темрюкского района.

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