Власти страны-агрессорки объявили чрезвычайное положение в оккупированном Крыму и Краснодарском крае из-за масштабного разлива мазута в результате аварии танкеров РФ в Азовском море.
Главные тезисы
- В результате аварии танкеров РФ в Азовском море произошел масштабный разлив мазута на побережье Крыма и Краснодарского края.
- Власти объявили чрезвычайное положение из-за выброса нефтепродуктов, усложняющего процесс ликвидации загрязнения.
- Режим чрезвычайного положения действует в нескольких районах, включая Анапу и Темрюкский район.
- Масштабы разлива мазута в Краснодарском крае вызвали опасения, так как погодные условия содействуют поднятию нефтепродуктов на поверхность.
Что известно о загрязнении побережья Крыма и Краснодарского края нефтепродуктами после аварии танкеров РФ в Азовском море
“In Krasnodar Krai, Russia more than 3.3 thousand tons of oil have been collected from beaches after a spill from Russian tankers that sunk.”— Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 20, 2024
Russia is a threat to Ukraine, NATO, humanity — and the environment. pic.twitter.com/wsC2hDZIvO
Что известно о масштабах разлива мазута в Краснодарском крае
По словам губернатора российского Краснодарского края Вениамина Кондратьева, зафиксирован выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района, который еще продолжается.
Накануне, 25 декабря, режим ЧС в связи с разливом мазута был введен на региональном уровне. До этого режим ЧС действовал только в Анапе и еще в четырех поселениях Темрюкского района.
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