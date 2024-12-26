Влада країни-агресорки оголосила надзвичайний стан в окупованому Криму та Краснодарському краї через масштабний розлив мазуту внаслідок аварії танкерів РФ в Азовському морі.
Головні тези:
- У Криму та Краснодарському краї оголошено режим надзвичайного стану через масштабний розлив мазуту внаслідок аварії танкерів РФ в Азовському морі.
- Зафіксовано викид нафтопродуктів на узбережжя Криму та Краснодарського краю, що стало причиною введення статусу федеральної надзвичайної ситуації.
- Погода та умови Чорного моря сприяють підняттю нафтопродуктів на поверхню, що ускладнює процес ліквідації забруднення.
- Режим надзвичайного стану вже діє у деяких районах Криму та Краснодарського краю, включаючи Анапу та Темрюцький район.
Що відомо про забруднення узбережжя Криму та Краснодарського краю нафтопродуктами після аварії танкерів РФ в Азовському морі
“In Krasnodar Krai, Russia more than 3.3 thousand tons of oil have been collected from beaches after a spill from Russian tankers that sunk.”— Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 20, 2024
Russia is a threat to Ukraine, NATO, humanity — and the environment. pic.twitter.com/wsC2hDZIvO
Що відомо про масштаби розливу мазуту у Краснодарському краї
За словами губернатора російського Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, зафіксовано викид нафтопродуктів на берег Анапи та Темрюцького району, який наразі ще триває.
Напередодні, 25 грудня, режим НС у зв'язку з розливом мазуту ввели на регіональному рівні. До цього режим НС діяв тільки в Анапі та ще чотирьох поселеннях Темрюцького району.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-