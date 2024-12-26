Аварія танкерів РФ в Азовському морі — у Криму та Краснодарському краї оголошено режим НС
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Аварія танкерів РФ в Азовському морі — у Криму та Краснодарському краї оголошено режим НС

Ліквідація наслідків аварії танкерів РФ в Азовському морі
Джерело:  online.ua

Влада країни-агресорки оголосила надзвичайний стан в окупованому Криму та Краснодарському краї через масштабний розлив мазуту внаслідок аварії танкерів РФ в Азовському морі. 

Головні тези:

  • У Криму та Краснодарському краї оголошено режим надзвичайного стану через масштабний розлив мазуту внаслідок аварії танкерів РФ в Азовському морі.
  • Зафіксовано викид нафтопродуктів на узбережжя Криму та Краснодарського краю, що стало причиною введення статусу федеральної надзвичайної ситуації.
  • Погода та умови Чорного моря сприяють підняттю нафтопродуктів на поверхню, що ускладнює процес ліквідації забруднення.
  • Режим надзвичайного стану вже діє у деяких районах Криму та Краснодарського краю, включаючи Анапу та Темрюцький район.

Що відомо про забруднення узбережжя Криму та Краснодарського краю нафтопродуктами після аварії танкерів РФ в Азовському морі

Через розлив мазуту на узбережжях у Криму і Краснодарському краї буде запроваджено статус федеральної НС, — заявив так званий керівник окупаційної адміністрації РФ в Криму Сергій Аксьонов.

Що відомо про масштаби розливу мазуту у Краснодарському краї

За словами губернатора російського Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, зафіксовано викид нафтопродуктів на берег Анапи та Темрюцького району, який наразі ще триває.

Спочатку, за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу його зібрати у воді. Але погода диктує свої умови, повітря прогрівається, і нафтопродукти підіймаються нагору, — повідомив губернатор.

Напередодні, 25 грудня, режим НС у зв'язку з розливом мазуту ввели на регіональному рівні. До цього режим НС діяв тільки в Анапі та ще чотирьох поселеннях Темрюцького району.

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