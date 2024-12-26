Спочатку, за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу його зібрати у воді. Але погода диктує свої умови, повітря прогрівається, і нафтопродукти підіймаються нагору, — повідомив губернатор.