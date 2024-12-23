Внаслідок аварії російських танкерів в Азовському морі розлив мазуту поширився вже до узбережжя окупованого Криму.

Що відомо про стрімке поширення витоку мазуту після аварії танкерів РФ в Азовському морі

Повідомляється, що у морі поблизу узбережжя Керчі зафіксували велику кількість мазутних плям.

Знімки в діапазоні радіолокацій зроблені минулої ночі. На них видно десятки мазутних плям на відстані за кілька кілометрів від берег, — зазначають аналітики порталу. Поширити

Що кажуть екологи

За словами керівника громадської організації "Зелений Лист" Владислава Балінського, аварія російських танкерів "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239" — яскравий приклад екологічної катастрофи, які країна-агресорка супроводжує масштабними інформаційними кампаніями, включаючи імітацію порятунку диких тварин.

При цьому реально необхідних заходів з ліквідації наслідків катастрофи російські посадовці та профільні відомства не проводять.

Балінський зазначив, що країна-агресорка не вжила жодних заходів щодо фіксації половинок затонулого "Волгонефть 212" — що було необхідно, щоб через зміну напрямку вітру не сталося зміни положення корпусів і додаткового забруднення акваторії.

У цьому випадку плями мазуту зміщуватимуться за вектором вітру в бік Азовського моря та в бік східного та південного узбережжя Керченського півострова".

За словами еколога, зміна вітру була прогнозованою і забажання наслідки катастрофи можна було б мінімізувати.

Уламки суден мали б бути виявлені та зафіксовані, с пошкоджених танків необхідно було б відкачати залишки мазуту, локалізувати забруднення з використанням бонів, зібрати мазут з поверхні води у механічний спосіб та нейтралізувати масляну плівку з використанням хімічних детергентів.

Прогнозовано, що в кримських пабліках з'явилася інформація про забруднення мазутом узбережжя Керчі. Черговим прикладом російської екологічної пропаганди стали публікації місцевих гауляйтерів про збір мазуту волонтерами, а пізніше й бравурні заяви окупаційної влади про остаточне розв'язання питання — збір семисот кілограмів мазуту з пляжів міста, — підкреслює Балінський. Поширити

Замість цього, як зазначає еколог, російська пропаганда акцентує увагу на участі волонтерів у зборі забрудненого ґрунту та зусиллях щодо порятунку птахів і інших тварин.