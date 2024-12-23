Внаслідок аварії російських танкерів в Азовському морі розлив мазуту поширився вже до узбережжя окупованого Криму.
Головні тези:
- Після аварії танкерів РФ в Азовському морі мазут наблизився до узбережжя Криму.
- Екологи вказують на недостаток заходів з ліквідації наслідків аварії та критикують російську пропаганду, яка намагається замаскувати масштаби забруднення.
- За інформацією громадських організацій, для мінімізації наслідків витоку мазуту необхідно негайно проводити ліквідаційні заходи та вживати ефективні методи очищення водойм.
- Недостатність дій влади РФ та відсутність прозорості у зборі мазуту показують неефективність екологічної політики країни-агресора.
Що відомо про стрімке поширення витоку мазуту після аварії танкерів РФ в Азовському морі
Повідомляється, що у морі поблизу узбережжя Керчі зафіксували велику кількість мазутних плям.
Що кажуть екологи
За словами керівника громадської організації "Зелений Лист" Владислава Балінського, аварія російських танкерів "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239" — яскравий приклад екологічної катастрофи, які країна-агресорка супроводжує масштабними інформаційними кампаніями, включаючи імітацію порятунку диких тварин.
При цьому реально необхідних заходів з ліквідації наслідків катастрофи російські посадовці та профільні відомства не проводять.
Балінський зазначив, що країна-агресорка не вжила жодних заходів щодо фіксації половинок затонулого "Волгонефть 212" — що було необхідно, щоб через зміну напрямку вітру не сталося зміни положення корпусів і додаткового забруднення акваторії.
У цьому випадку плями мазуту зміщуватимуться за вектором вітру в бік Азовського моря та в бік східного та південного узбережжя Керченського півострова".
За словами еколога, зміна вітру була прогнозованою і забажання наслідки катастрофи можна було б мінімізувати.
Уламки суден мали б бути виявлені та зафіксовані, с пошкоджених танків необхідно було б відкачати залишки мазуту, локалізувати забруднення з використанням бонів, зібрати мазут з поверхні води у механічний спосіб та нейтралізувати масляну плівку з використанням хімічних детергентів.
Замість цього, як зазначає еколог, російська пропаганда акцентує увагу на участі волонтерів у зборі забрудненого ґрунту та зусиллях щодо порятунку птахів і інших тварин.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-