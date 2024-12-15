Під Львовом сталася масштабна аварія — загинуло 7 людей

15 грудня поблизу Львова сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю автопоїзда, легкового автомобіля та мікроавтобуса. Унаслідок аварії загинули семеро людей, ще троє отримали травми.

Що відомо про аварію поблизу Львова

Як повідомили в поліції, ДТП сталася близько 5:30 ранку на трасі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" неподалік села Чижиків у Львівському районі.

Зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Фото — www.facebook.com/MVS.LVIV

Фото — www.facebook.com/MVS.LVIV

Семеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці. Їхні особи наразі уточнюються.

Також внаслідок аварії травм зазнали 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та 23-річна пасажирка Mercedes Sprinter. Усі постраждалі були госпіталізовані до лікарень Львова.

Поліція проводить розслідування для з’ясування всіх обставин інциденту.

Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі

10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.