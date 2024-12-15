Під Львовом сталася масштабна аварія — загинуло 7 людей

15 грудня поблизу Львова сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю автопоїзда, легкового автомобіля та мікроавтобуса. Унаслідок аварії загинули семеро людей, ще троє отримали травми.
Головні тези:
- Унаслідок трагічної аварії поблизу Львова загинуло 7 людей, а ще троє отримали серйозні травми.
- Поліція розпочала розслідування, проводяться ідентифікація загиблих та встановлення причин смертельного ДТП.
- Цей подібний випадок нагадує про важливість безпеки на дорозі та дотримання правил дорожнього руху.
- Аварія сталася на трасі 'Тернопіль — Львів — Рава-Руська' у Львівському районі, зіткнулися автопоїзд, легковий автомобіль та мікроавтобус.
Що відомо про аварію поблизу Львова
Як повідомили в поліції, ДТП сталася близько 5:30 ранку на трасі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" неподалік села Чижиків у Львівському районі.
Зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter.
Семеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці. Їхні особи наразі уточнюються.
Також внаслідок аварії травм зазнали 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та 23-річна пасажирка Mercedes Sprinter. Усі постраждалі були госпіталізовані до лікарень Львова.
Поліція проводить розслідування для з’ясування всіх обставин інциденту.
Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі
10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.
Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.
Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.
У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.
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