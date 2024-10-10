У Польщі сталася смертельна ДТП з українцями — загинуло 2 людей

10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.
Головні тези:
- У Польщі сталася смертельна ДТП поблизу кордону з Україною, де загинули 2 українці та були поранені інші.
- Аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці, коли мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.
- Поліція встановлює причини аварії, щоб з'ясувати обставини, що призвели до трагедії.
- Ця смертельна ДТП нагадує про іншу подібну автокатастрофу на Рівненщині, де загинули 14 осіб, і досі триває розслідування її причин.
Що відомо про аварію в Польщі
Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.
Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.
У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.
На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії.
На Рівненщині сталася масштабна ДТП
6 липня в Рівненській області автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом, унаслідок чого загинули 14 осіб, зокрема 6-річна дитина, і тільки одна жінка вижила.
Держслужба з надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомила, що аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади.
Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.
Як повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, також розглядають такі версії: випуск на лінію технічного засобу (ТЗ) з технічною несправністю, неуважність водія, порушення ПДР або інші обставини непереборної сили.
У поліції також сказали, що потерпілу вже допитали слідчі.
Усе, що вона бачила, — як на автобус їде вантажівка.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-