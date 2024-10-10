У Польщі сталася смертельна ДТП з українцями — загинуло 2 людей

10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.

Що відомо про аварію в Польщі

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.

Фото — www.rmf24.pl

У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.

Фото — www.rmf24.pl

На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії.

На Рівненщині сталася масштабна ДТП

6 липня в Рівненській області автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом, унаслідок чого загинули 14 осіб, зокрема 6-річна дитина, і тільки одна жінка вижила.

Держслужба з надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомила, що аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади.

Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.

Як повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, також розглядають такі версії: випуск на лінію технічного засобу (ТЗ) з технічною несправністю, неуважність водія, порушення ПДР або інші обставини непереборної сили.

У поліції також сказали, що потерпілу вже допитали слідчі.