У Польщі сталася смертельна ДТП з українцями — загинуло 2 людей
Категорія
Світ
Дата публікації

У Польщі сталася смертельна ДТП з українцями — загинуло 2 людей

У Польщі сталася смертельна ДТП з українцями — загинуло 2 людей
Джерело:  RMF 24

10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.

Головні тези:

  • У Польщі сталася смертельна ДТП поблизу кордону з Україною, де загинули 2 українці та були поранені інші.
  • Аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці, коли мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.
  • Поліція встановлює причини аварії, щоб з'ясувати обставини, що призвели до трагедії.
  • Ця смертельна ДТП нагадує про іншу подібну автокатастрофу на Рівненщині, де загинули 14 осіб, і досі триває розслідування її причин.

Що відомо про аварію в Польщі

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.

Фото — www.rmf24.pl

У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.

Фото — www.rmf24.pl

На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії.

На Рівненщині сталася масштабна ДТП

6 липня в Рівненській області автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом, унаслідок чого загинули 14 осіб, зокрема 6-річна дитина, і тільки одна жінка вижила.

Держслужба з надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомила, що аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади.

Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.

Як повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, також розглядають такі версії: випуск на лінію технічного засобу (ТЗ) з технічною несправністю, неуважність водія, порушення ПДР або інші обставини непереборної сили.

У поліції також сказали, що потерпілу вже допитали слідчі.

Усе, що вона бачила, — як на автобус їде вантажівка.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна ДТП на Рівненщині. Поліція озвучила основну версію трагедії
Національна поліція України
Масштабна ДТП на Рівненщині. Поліція озвучила основну версію трагедії
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП — є постраждалі
ДТП
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Львівщині автобус з військовими потрапив в ДТП — загинула людина, 9 постраждало
На Львівщині автобус з військовими потрапив в ДТП — загинула людина, 9 постраждало

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?