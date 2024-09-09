На Львівщині автобус з військовими потрапив в ДТП — загинула людина, 9 постраждало

9 вересня у Львівській області сталась аварія за участі вантажівки й автобуса з військовими. Відомо про загиблого та поранених.
Головні тези:
- У Львівській області сталась трагічна аварія з автобусом військових, де загинула одна людина, а 9 постраждалих були госпіталізовані.
- Водій пасажирського автобуса скоїв зіткнення з автопоїздом, що стояв на дорозі, в результаті чого загинув нібито військовий та поранено інших пасажирів.
- Поліція розпочала розслідування справи та встановлює всі обставини ДТП, що сталася на Львівщині.
Що відомо про аварію у Львівській області
Як попередньо встановили правоохоронці, водій пасажирського автобуса Mercedes, 55-річний мешканець Рівненської області, скоїв зіткнення з автопоїздом Renault, який стояв на проїзній частині дороги.
Повідомляється, що внаслідок зіткнення водій автобуса отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.
Дев’ятеро пасажирів автобуса — мешканці Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області віком від 25 до 43 років, були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їх діагнози.
За інформацією депутата Львівської міськради Ігор Зінкевича, в автобусі загинув один військовий ще десятеро постраждалих.
У Поліції зазначили, що за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини події.
Попередні аварії в Україні
Раніше на Закарпатті у селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмовано 11 осіб.
Також у липні в Рівненській області на дорозі автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом. На місці загинули 14 людей, серед яких 6-річна дитина.
Аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади. Повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45. Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.
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