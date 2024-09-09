Радник глави Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув в ДТП разом із дружиною

8 вересня в ДТП загинув Ярослав Олійник, відомий під позивним “Локі”. Він відповідав за співпрацю з виробниками безпілотників.
Головні тези:
- Ярослав Олійник, відомий під позивним “Локі”, загинув разом із дружиною у ДТП.
- Олійник був важливою частиною команди Мінстратегпрому та працював з виробниками безпілотників.
- До загибелі Ярослав служив у ЗСУ, бравши участь у боях на Сході та допомагаючи звільнити Куп'янськ.
- Прощання з Олійником відбудеться 10 вересня в Михайлівському соборі в Києві.
Що відомо про аварію
Про смерть повідомив ексочільник міністерства Олександр Камишін.
Прощання з Олійником відбудеться 10 вересня о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві.
Заступниця міністра Ганна Гвоздяр уточнила, що у ДТП загинула також дружина Олійника, Ніна. Вона додала, що Ярослав був важливою частиною команди та щирою людиною, яка присвятила своє життя боротьбі з ворогом.
Що відомо про Ярослава Олійника
Ярослав Олійник приєднався до ЗСУ у 2017 році, де служив у підрозділі "Аеророзвідка" під позивним Локі.
Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну він брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, сприяючи звільненню Куп'янська.
Олійник був консультантом Фонду "Повернись живим" з тактики використання безпілотників та займався підготовкою нових операторів дронів.
Йому було 28 років
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