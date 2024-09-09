Радник глави Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув в ДТП разом із дружиною

8 вересня в ДТП загинув Ярослав Олійник, відомий під позивним “Локі”. Він відповідав за співпрацю з виробниками безпілотників.

Що відомо про аварію

Про смерть повідомив ексочільник міністерства Олександр Камишін.

Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. До сих пір не віриться. Поширити

Прощання з Олійником відбудеться 10 вересня о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві.

Заступниця міністра Ганна Гвоздяр уточнила, що у ДТП загинула також дружина Олійника, Ніна. Вона додала, що Ярослав був важливою частиною команди та щирою людиною, яка присвятила своє життя боротьбі з ворогом.

Що відомо про Ярослава Олійника

Ярослав Олійник приєднався до ЗСУ у 2017 році, де служив у підрозділі "Аеророзвідка" під позивним Локі.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну він брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, сприяючи звільненню Куп'янська.

Олійник був консультантом Фонду "Повернись живим" з тактики використання безпілотників та займався підготовкою нових операторів дронів.