Советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник погиб в ДТП вместе с супругой
Категория
Украина
Дата публикации

Советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник погиб в ДТП вместе с супругой

Советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник погиб в ДТП вместе с супругой
Читати українською
Источник:  online.ua

8 сентября в ДТП погиб Ярослав Олейник, известный под позывным Локи. Он отвечал за сотрудничество с производителями беспилотников.

Главные тезисы

  • Ярослав Олейник, известный как Локи, был советником Минстратегпрома и отвечал за сотрудничество с производителями беспилотников.
  • Трагедия произошла 8 сентября, когда Ярослав и его супруга Нина погибли в автокатастрофе.
  • Олейник присоединился к ВСУ в 2017 году и активно участвовал в боях в различных областях, способствуя освобождению нападавших.
  • Ярослав Олейник был консультантом по тактике использования беспилотников и занимался подготовкой новых операторов дронов.
  • Прощание с Ярославом Олейником пройдет 10 сентября в Михайловском соборе в Киеве.

Что известно об аварии

О смерти сообщил эксочельник министерства Александр Камышин.

Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится.

Прощание с Олейником состоится 10 сентября в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве.

Замминистра Анна Гвоздяр уточнила , что в ДТП погибла также жена Олейника, Нина. Она добавила, что Ярослав был важной частью команды и искренним человеком, посвятившим свою жизнь борьбе с врагом.

Что известно о Ярославе Олейнике

Ярослав Олейник присоединился к ВСУ в 2017 году, где служил в подразделении "Аэроразведка" под позывным Локи.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину он участвовал в боях в Киевской и Черниговской областях, а также в Харьковском контрнаступлении, способствуя освобождению Купянска.

Олейник был консультантом Фонда "Вернись живым" по тактике использования беспилотников и занимался подготовкой новых операторов дронов.

Ему было 28 лет

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве после покушения скончался казахский оппозиционный журналист Айдос Садыков
Айдос Садыков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Жертва удара РФ по Охматдету. В больнице скончался 7-летний мальчик
Егор Завадецкий
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ирина Фарион скончалась в реанимации больницы
Фарион

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?