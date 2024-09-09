Советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник погиб в ДТП вместе с супругой

8 сентября в ДТП погиб Ярослав Олейник, известный под позывным Локи. Он отвечал за сотрудничество с производителями беспилотников.

Что известно об аварии

О смерти сообщил эксочельник министерства Александр Камышин.

Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится. Поделиться

Прощание с Олейником состоится 10 сентября в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве.

Замминистра Анна Гвоздяр уточнила , что в ДТП погибла также жена Олейника, Нина. Она добавила, что Ярослав был важной частью команды и искренним человеком, посвятившим свою жизнь борьбе с врагом.

Что известно о Ярославе Олейнике

Ярослав Олейник присоединился к ВСУ в 2017 году, где служил в подразделении "Аэроразведка" под позывным Локи.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину он участвовал в боях в Киевской и Черниговской областях, а также в Харьковском контрнаступлении, способствуя освобождению Купянска.

Олейник был консультантом Фонда "Вернись живым" по тактике использования беспилотников и занимался подготовкой новых операторов дронов.