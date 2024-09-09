Советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник погиб в ДТП вместе с супругой

8 сентября в ДТП погиб Ярослав Олейник, известный под позывным Локи. Он отвечал за сотрудничество с производителями беспилотников.
Главные тезисы
- Ярослав Олейник, известный как Локи, был советником Минстратегпрома и отвечал за сотрудничество с производителями беспилотников.
- Трагедия произошла 8 сентября, когда Ярослав и его супруга Нина погибли в автокатастрофе.
- Олейник присоединился к ВСУ в 2017 году и активно участвовал в боях в различных областях, способствуя освобождению нападавших.
- Ярослав Олейник был консультантом по тактике использования беспилотников и занимался подготовкой новых операторов дронов.
- Прощание с Ярославом Олейником пройдет 10 сентября в Михайловском соборе в Киеве.
Что известно об аварии
О смерти сообщил эксочельник министерства Александр Камышин.
Прощание с Олейником состоится 10 сентября в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве.
Замминистра Анна Гвоздяр уточнила , что в ДТП погибла также жена Олейника, Нина. Она добавила, что Ярослав был важной частью команды и искренним человеком, посвятившим свою жизнь борьбе с врагом.
Что известно о Ярославе Олейнике
Ярослав Олейник присоединился к ВСУ в 2017 году, где служил в подразделении "Аэроразведка" под позывным Локи.
Во время полномасштабного вторжения России в Украину он участвовал в боях в Киевской и Черниговской областях, а также в Харьковском контрнаступлении, способствуя освобождению Купянска.
Олейник был консультантом Фонда "Вернись живым" по тактике использования беспилотников и занимался подготовкой новых операторов дронов.
Ему было 28 лет
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