Масштабна ДТП на Рівненщині. Поліція озвучила основну версію трагедії

Однією з версій слідства щодо ДТП у Рівненській області, яка забрала життя 14 осіб, є розгерметизація колеса у вантажівки, що виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з маршруткою.

Зʼявилися деталі аварії на Рівненщині

Як повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, також розглядають такі версії: випуск на лінію технічного засобу (ТЗ) з технічною несправністю, неуважність водія, порушення ПДР або інші обставини непереборної сили.

Усі 14 загиблих ідентифіковані: це жителі Хмельницької та Рівненської областей від 20 до 67 років. Наймолодшій жертві ДТП — хлопчику, 4 липня виповнилося шість років. Серед загиблих його батьки. Вижила в автокатастрофі лише 57-річна бабуся, жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає — зазначається в повідомленні. Поширити

У поліції також сказали, що потерпілу вже допитали слідчі.

Усе, що вона бачила, — як на автобус їде вантажівка. Поширити

Встановлено приналежність ТЗ суб’єктам господарської діяльності, з якими також проводять слідчі дії. Вивчаються документи, на підставі яких ТЗ було випущено на лінію для перевезень.

Призначено орієнтовно 18 експертиз, за результатами яких буде встановлено додаткові обставини, зокрема й чи були водії у стані сп’яніння, — зазначили в поліції. Поширити

Що цьому передувало

6 липня в Рівненській області автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом, унаслідок чого загинули 14 осіб, зокрема 6-річна дитина, і тільки одна жінка вижила.