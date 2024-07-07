Масштабна ДТП на Рівненщині. Поліція озвучила основну версію трагедії
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна ДТП на Рівненщині. Поліція озвучила основну версію трагедії

Національна поліція України
Масштабна ДТП на Рівненщині. Поліція озвучила основну версію трагедії

Однією з версій слідства щодо ДТП у Рівненській області, яка забрала життя 14 осіб, є розгерметизація колеса у вантажівки, що виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з маршруткою.

Головні тези:

 

  • Поліція розглядає також інші версії події, включаючи випуск на лінію технічного засобу з несправностями та порушення ПДР.
  • У результаті автокатастрофи загинуло 14 осіб, серед яких дитина шести років, а вижила лише одна жінка зі значними травмами.
  • Проводиться розслідування щодо власників технічних засобів і водіїв, залучено експертизи для встановлення всіх обставин аварії.

Зʼявилися деталі аварії на Рівненщині

Як повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, також розглядають такі версії: випуск на лінію технічного засобу (ТЗ) з технічною несправністю, неуважність водія, порушення ПДР або інші обставини непереборної сили.

Усі 14 загиблих ідентифіковані: це жителі Хмельницької та Рівненської областей від 20 до 67 років. Наймолодшій жертві ДТП — хлопчику, 4 липня виповнилося шість років. Серед загиблих його батьки. Вижила в автокатастрофі лише 57-річна бабуся, жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає — зазначається в повідомленні.

У поліції також сказали, що потерпілу вже допитали слідчі.

Усе, що вона бачила, — як на автобус їде вантажівка.

Встановлено приналежність ТЗ суб’єктам господарської діяльності, з якими також проводять слідчі дії. Вивчаються документи, на підставі яких ТЗ було випущено на лінію для перевезень.

Призначено орієнтовно 18 експертиз, за результатами яких буде встановлено додаткові обставини, зокрема й чи були водії у стані сп’яніння, — зазначили в поліції.

Що цьому передувало

6 липня в Рівненській області автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом, унаслідок чого загинули 14 осіб, зокрема 6-річна дитина, і тільки одна жінка вижила.

Держслужба з надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомила, що аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади. Повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45. Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.

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