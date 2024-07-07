Масштабна ДТП на Рівненщині. Поліція озвучила основну версію трагедії

Однією з версій слідства щодо ДТП у Рівненській області, яка забрала життя 14 осіб, є розгерметизація колеса у вантажівки, що виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з маршруткою.
Головні тези:
- Поліція розглядає також інші версії події, включаючи випуск на лінію технічного засобу з несправностями та порушення ПДР.
- У результаті автокатастрофи загинуло 14 осіб, серед яких дитина шести років, а вижила лише одна жінка зі значними травмами.
- Проводиться розслідування щодо власників технічних засобів і водіїв, залучено експертизи для встановлення всіх обставин аварії.
Зʼявилися деталі аварії на Рівненщині
Як повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, також розглядають такі версії: випуск на лінію технічного засобу (ТЗ) з технічною несправністю, неуважність водія, порушення ПДР або інші обставини непереборної сили.
У поліції також сказали, що потерпілу вже допитали слідчі.
Встановлено приналежність ТЗ суб’єктам господарської діяльності, з якими також проводять слідчі дії. Вивчаються документи, на підставі яких ТЗ було випущено на лінію для перевезень.
Що цьому передувало
6 липня в Рівненській області автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом, унаслідок чого загинули 14 осіб, зокрема 6-річна дитина, і тільки одна жінка вижила.
Держслужба з надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомила, що аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади. Повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45. Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.
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