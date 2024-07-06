На Рівненщині сталася масштабна ДТП. Загинуло 14 людей, серед них дитина

У Рівненській області на дорозі автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом. На місці загинули 14 людей, серед яких 6-річна дитина.

Що відомо про аварію на Рівненщині

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що одна жінка вижила і медики борються за її життя. На місці працюють рятувальники та поліцейські.

Автопригода сталася за участі автоцистерни, яка зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом.

Слідчі документують подію і зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Держслужба з надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомляє, що аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади. Повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45. Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.

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Наприкінці минулого місяця в Миколаєві зіткнулись автівки. Шестеро з них постраждали, в тому числі діти.