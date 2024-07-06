На Рівненщині сталася масштабна ДТП. Загинуло 14 людей, серед них дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

На Рівненщині сталася масштабна ДТП. Загинуло 14 людей, серед них дитина

Ігор Клименко
На Рівненщині сталася масштабна ДТП. Загинуло 14 людей, серед них дитина

У Рівненській області на дорозі автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом. На місці загинули 14 людей, серед яких 6-річна дитина.

Головні тези:

 

  • Держслужба з надзвичайних ситуацій реагує на трагедію та координує рятувальні роботи на місці аварії.
  • Аварія на Рівненщині стала нагадуванням про необхідність дотримання правил дорожнього руху та безпеки перевезень пасажирів.
  • Рятувальники та медичний персонал намагаються врятувати жінку, яка зазнала тяжких травм унаслідок аварії.

Що відомо про аварію на Рівненщині

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що одна жінка вижила і медики борються за її життя. На місці працюють рятувальники та поліцейські.

Автопригода сталася за участі автоцистерни, яка зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом.

Слідчі документують подію і зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Держслужба з надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомляє, що аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади. Повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45. Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.

Попередні аварії в Україні

Наприкінці минулого місяця в Миколаєві зіткнулись автівки. Шестеро з них постраждали, в тому числі діти.

До того, на Закарпатті у селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмовано 11 осіб.

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