На Рівненщині сталася масштабна ДТП. Загинуло 14 людей, серед них дитина

У Рівненській області на дорозі автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом. На місці загинули 14 людей, серед яких 6-річна дитина.
Головні тези:
- Держслужба з надзвичайних ситуацій реагує на трагедію та координує рятувальні роботи на місці аварії.
- Аварія на Рівненщині стала нагадуванням про необхідність дотримання правил дорожнього руху та безпеки перевезень пасажирів.
- Рятувальники та медичний персонал намагаються врятувати жінку, яка зазнала тяжких травм унаслідок аварії.
Що відомо про аварію на Рівненщині
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що одна жінка вижила і медики борються за її життя. На місці працюють рятувальники та поліцейські.
Автопригода сталася за участі автоцистерни, яка зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом.
Слідчі документують подію і зʼясовуватимуть обставини ДТП.
Держслужба з надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомляє, що аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади. Повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45. Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.
Попередні аварії в Україні
Наприкінці минулого місяця в Миколаєві зіткнулись автівки. Шестеро з них постраждали, в тому числі діти.
До того, на Закарпатті у селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмовано 11 осіб.
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