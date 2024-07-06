В Ровенской области произошло масштабное ДТП. Погибли 14 человек, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

В Ровенской области произошло масштабное ДТП. Погибли 14 человек, среди них ребенок

Игорь Клименко
В Ровенской области произошло масштабное ДТП. Погибли 14 человек, среди них ребенок
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В Ровенской области на дороге автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. На месте погибли 14 человек, среди которых 6-летний ребенок.

Главные тезисы

 

  • Спасатели и полицейские проводят расследование обстоятельств ДТП в Ровенской области.
  • Помимо данной трагедии, на украинских дорогах происходили и другие аварии, приводящие к гибели и травмам пассажиров.
  • Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о происшествии вблизи села Верхов Острожской общины, где произошло столкновение транспортных средств.

Что известно об аварии в Ровенской области

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что одна женщина выжила и медики борются за ее жизнь. На месте работают спасатели и полицейские.

Автопроисшествие произошло при участии автоцистерны, столкнувшейся с маршрутным микроавтобусом.

Следователи документируют происшествие и будут выяснять обстоятельства ДТП.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Ровенщины сообщает, что авария произошла вблизи села Верхов Острожской общины. Сообщение спасателям поступило в 15:45. Уточняют, что в ДТП попал Mercedes Sprinter, который вез людей по маршруту Городище — Ровно — Староконстантинов.

Предыдущие аварии в Украине

В конце прошлого месяца в Николаеве столкнулись автомобили. Шесть из них пострадали, в том числе дети.

К тому же на Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии травмированы 11 человек.

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