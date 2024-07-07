Масштабное ДТП в Ровенской области. Полиция озвучила основную версию трагедии

Одной из версий следствия по ДТП в Ровенской области, которое унесло жизни 14 человек, является разгерметизация колеса у выехавшего на полосу встречного движения грузовика и столкнулась с маршруткой.

Появились детали аварии в Ровенской области

Как сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области также рассматривают следующие версии: выпуск на линию технического средства (ТС) с технической неисправностью, невнимательность водителя, нарушения ПДД или другие обстоятельства непреодолимой силы.

Все 14 погибших идентифицированы: жители Хмельницкой и Ровенской областей от 20 до 67 лет. Самой молодой жертве ДТП — мальчику, 4 июля исполнилось шесть лет. Среди погибших его родители. Выжила в автокатастрофе только 57-летняя бабушка, жительница Нетишина. У нее медики диагностировали закрытый перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки. Угрозы ее жизни нет — говорится в сообщении. Поделиться

В полиции также сказали, что потерпевшую уже допросили следователи.

Все, что она видела, как на автобус едет грузовик. Поделиться

Установлена принадлежность ТС к субъектам хозяйственной деятельности, с которыми также проводят следственные действия. Изучаются документы, на основании которых ТС было выпущено на перевозочную линию.

Назначено ориентировочно 18 экспертиз, по результатам которых будут установлены дополнительные обстоятельства, в том числе были ли водители в состоянии опьянения, — отметили в полиции. Поделиться

Что этому предшествовало

6 июля в Ровенской области автоцистерна столкнулась с микроавтобусом, в результате чего погибли 14 человек, в том числе 6-летний ребенок, и только одна женщина выжила.