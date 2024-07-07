Масштабное ДТП в Ровенской области. Полиция озвучила основную версию трагедии

Одной из версий следствия по ДТП в Ровенской области, которое унесло жизни 14 человек, является разгерметизация колеса у выехавшего на полосу встречного движения грузовика и столкнулась с маршруткой.
Главные тезисы
- Идентифицированы все погибшие, включая 6-летнего мальчика. Единственная выжившая - 57-летняя бабушка с полученными травмами.
- Полиция рассматривает различные версии происшествия, включая возможность технической неисправности грузовика и нарушения правил дорожного движения.
- Проведено 18 экспертиз для установления обстоятельств аварии, включая состояние водителей. Выясняется причастность субъектов хозяйственной деятельности.
- Автокатастрофа произошла вблизи села Верхов Острожской общины, вызвав гибель 14 человек. Расследование продолжается для выявления всех обстоятельств.
Появились детали аварии в Ровенской области
Как сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области также рассматривают следующие версии: выпуск на линию технического средства (ТС) с технической неисправностью, невнимательность водителя, нарушения ПДД или другие обстоятельства непреодолимой силы.
В полиции также сказали, что потерпевшую уже допросили следователи.
Установлена принадлежность ТС к субъектам хозяйственной деятельности, с которыми также проводят следственные действия. Изучаются документы, на основании которых ТС было выпущено на перевозочную линию.
Что этому предшествовало
6 июля в Ровенской области автоцистерна столкнулась с микроавтобусом, в результате чего погибли 14 человек, в том числе 6-летний ребенок, и только одна женщина выжила.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Ровенщины сообщила, что авария произошла вблизи села Верхов Острожской общины. Сообщения к спасателям поступило в 15:45. Уточняют, что в ДТП попал Mercedes Sprinter, который вез людей по маршруту Городище — Ровно — Староконстантинов.
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