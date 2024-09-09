Во Львовской области автобус с военными попал в ДТП — погиб человек, 9 пострадало

9 сентября во Львовской области произошла авария с участием грузовика и автобуса с военными. Известно о погибшем и раненом.

Что известно об аварии во Львовской области

Как предварительно установили правоохранители, водитель пассажирского автобуса Mercedes, 55-летний житель Ровенской области, столкнулся с автопоездом Renault, стоявшим на проезжей части дороги.

Сообщается, что в результате столкновения водитель автобуса получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Девять пассажиров автобуса — жители Киева, Чернигова, Закарпатья и Тернопольской области в возрасте от 25 до 43 лет, были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, в автобусе погиб один военный еще десять пострадавших.

В полиции отметили, что по факту ДТП открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.

Предыдущие аварии в Украине

Ранее в Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии травмированы 11 человек.

Также в июле в Ровенской области на дороге автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. На месте погибли 14 человек, среди которых 6-летний ребенок.

Авария произошла вблизи села Верхов Острожской общины. Сообщение спасателям поступило в 15:45. Уточняют, что в ДТП попал Mercedes Sprinter, который вез людей по маршруту Городище — Ровно — Староконстантинов.