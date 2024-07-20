В Польше автобус с украинцами попал в ДТП — есть пострадавшие

20 июля в Польше у границы с Германией микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП. В результате пострадали 9 человек, среди них есть дети.
Главные тезисы
- Авария с участием украинцев произошла у границы с Германией, когда автобус врезался в машину дорожной службы.
- В Ровенской области произошло смертельное ДТП — автоцистерна столкнулась с микроавтобусом, погибли 14 человек, включая ребенка.
- Полиция рассматривает различные версии причин аварии на Ровенщине, включая техническую неисправность, невнимательность водителя и нарушение ПДД.
В результате ДТП в Польше пострадали дети из Украины
Авария произошла на автомагистрали А2 в районе города Свебодзин, что примерно в 60 км от границы с Германией.
Транспортное средство врезалось в машину дорожной службы с информацией об сужении в результате ремонта. От удара автобус опрокинулся.
В результате ДТП пострадали 9 человек, среди них были 4 ребенка. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. сообщает rmf24.
Кроме людей из микроавтобуса, в результате аварии никто не пострадал. В то же время уже известно, что водитель был трезв.
В Ровенской области произошло масштабное ДТП
6 июля в Ровенской области автоцистерна столкнулась с микроавтобусом, в результате чего погибли 14 человек, в том числе 6-летний ребенок, и только одна женщина выжила.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Ровенщины сообщила, что авария произошла вблизи села Верхов Острожской общины.
Уточняют, что в ДТП попал Mercedes Sprinter, который вез людей по маршруту Городище — Ровно — Староконстантинов.
Как сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области также рассматривают следующие версии: выпуск на линию технического средства (ТС) с технической неисправностью, невнимательность водителя, нарушения ПДД или другие обстоятельства непреодолимой силы.
В полиции также сказали, что потерпевшую уже допросили следователи.
Все, что она видела, как на автобус едет грузовик.
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