В Польше автобус с украинцами попал в ДТП — есть пострадавшие

20 июля в Польше у границы с Германией микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП. В результате пострадали 9 человек, среди них есть дети.

В результате ДТП в Польше пострадали дети из Украины

Авария произошла на автомагистрали А2 в районе города Свебодзин, что примерно в 60 км от границы с Германией.

Транспортное средство врезалось в машину дорожной службы с информацией об сужении в результате ремонта. От удара автобус опрокинулся.

ДТП в Польше

В результате ДТП пострадали 9 человек, среди них были 4 ребенка. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. сообщает rmf24.

Кроме людей из микроавтобуса, в результате аварии никто не пострадал. В то же время уже известно, что водитель был трезв.

В Ровенской области произошло масштабное ДТП

6 июля в Ровенской области автоцистерна столкнулась с микроавтобусом, в результате чего погибли 14 человек, в том числе 6-летний ребенок, и только одна женщина выжила.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Ровенщины сообщила, что авария произошла вблизи села Верхов Острожской общины.

Уточняют, что в ДТП попал Mercedes Sprinter, который вез людей по маршруту Городище — Ровно — Староконстантинов.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области также рассматривают следующие версии: выпуск на линию технического средства (ТС) с технической неисправностью, невнимательность водителя, нарушения ПДД или другие обстоятельства непреодолимой силы.

В полиции также сказали, что потерпевшую уже допросили следователи.