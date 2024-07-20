У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП — є постраждалі

20 липня у Польщі біля кордону з Німеччиною мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП. Унаслідок цього постраждали 9 людей, серед них є діти.
Головні тези:
- Аварія за участі українців сталася біля кордону з Німеччиною, коли автобус врізався в машину дорожньої служби.
- В Рівненській області сталася смертельна ДТП — автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом, загинуло 14 осіб, включно з дитиною.
- Поліція розглядає різні версії причини аварії на Рівненщині, включно з технічною несправністю, неуважністю водія та порушенням ПДР.
У результаті ДТП у Польщі постраждали діти з України
Аварія сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.
Транспортний засіб врізався в машину дорожньої служби з інформацією про звуження внаслідок ремонту. Від удару автобус перекинувся.
Унаслідок ДТП постраждали 9 людей, серед них були 4 дитини. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані. повідомляє rmf24.
Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Натомість уже відомо, що водій був тверезим.
На Рівненщині сталася масштабна ДТП
6 липня в Рівненській області автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом, унаслідок чого загинули 14 осіб, зокрема 6-річна дитина, і тільки одна жінка вижила.
Держслужба з надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомила, що аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади.
Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.
Як повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, також розглядають такі версії: випуск на лінію технічного засобу (ТЗ) з технічною несправністю, неуважність водія, порушення ПДР або інші обставини непереборної сили.
У поліції також сказали, що потерпілу вже допитали слідчі.
Усе, що вона бачила, — як на автобус їде вантажівка.
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