В Польше произошло смертельное ДТП с украинцами — погибли 2 человека
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше произошло смертельное ДТП с украинцами — погибли 2 человека

В Польше произошло смертельное ДТП с украинцами — погибли 2 человека
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Источник:  RMF 24

10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.

Главные тезисы

  • В Польше возле украинской границы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 2 украинца и были ранены другие.
  • Столкновение микроавтобуса с грузовиком возле пограничного пункта пропуска в Медице привело к трагическим последствиям.
  • Полиция устанавливает причины аварии, рассматривая версии технической неисправности, невнимательности водителя и нарушений ПДД.
  • Это не первое тяжелое ДТП с украинцами за последнее время, напоминает случай в Ровенской области, где в результате столкновения погибли 14 человек.

Что известно об аварии в Польше

Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.

Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.

Фото — www.rmf24.pl

В салоне микроавтобуса находились семь украинцев. По данным полиции, в результате ДТП погибли два человека — женщина и мужчина 45 и 60 лет.

Фото — www.rmf24.pl

На месте ДТП полицейские под контролем прокурора устанавливают причины аварии.

В Ровенской области произошло масштабное ДТП

6 июля в Ровенской области автоцистерна столкнулась с микроавтобусом, в результате чего погибли 14 человек, в том числе 6-летний ребенок, и только одна женщина выжила.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Ровенщины сообщила, что авария произошла вблизи села Верхов Острожской общины.

Уточняют, что в ДТП попал Mercedes Sprinter, который вез людей по маршруту Городище — Ровно — Староконстантинов.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области также рассматривают следующие версии: выпуск на линию технического средства (ТС) с технической неисправностью, невнимательность водителя, нарушения ПДД или другие обстоятельства непреодолимой силы.

В полиции также сказали, что потерпевшую уже допросили следователи.

Все, что она видела, как на автобус едет грузовик.

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