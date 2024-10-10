В Польше произошло смертельное ДТП с украинцами — погибли 2 человека

10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.
Главные тезисы
- В Польше возле украинской границы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 2 украинца и были ранены другие.
- Столкновение микроавтобуса с грузовиком возле пограничного пункта пропуска в Медице привело к трагическим последствиям.
- Полиция устанавливает причины аварии, рассматривая версии технической неисправности, невнимательности водителя и нарушений ПДД.
- Это не первое тяжелое ДТП с украинцами за последнее время, напоминает случай в Ровенской области, где в результате столкновения погибли 14 человек.
Что известно об аварии в Польше
Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.
Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.
В салоне микроавтобуса находились семь украинцев. По данным полиции, в результате ДТП погибли два человека — женщина и мужчина 45 и 60 лет.
На месте ДТП полицейские под контролем прокурора устанавливают причины аварии.
В Ровенской области произошло масштабное ДТП
6 июля в Ровенской области автоцистерна столкнулась с микроавтобусом, в результате чего погибли 14 человек, в том числе 6-летний ребенок, и только одна женщина выжила.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Ровенщины сообщила, что авария произошла вблизи села Верхов Острожской общины.
Уточняют, что в ДТП попал Mercedes Sprinter, который вез людей по маршруту Городище — Ровно — Староконстантинов.
Как сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области также рассматривают следующие версии: выпуск на линию технического средства (ТС) с технической неисправностью, невнимательность водителя, нарушения ПДД или другие обстоятельства непреодолимой силы.
В полиции также сказали, что потерпевшую уже допросили следователи.
Все, что она видела, как на автобус едет грузовик.
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