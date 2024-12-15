Под Львовом произошла масштабная авария — погибли 7 человек

15 декабря вблизи Львова произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием автопоезда, легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии погибли семь человек, еще трое получили травмы.

Что известно об аварии вблизи Львова

Как сообщили в полиции, ДТП произошло около 5:30 утра на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" недалеко от села Чижиков во Львовском районе.

Столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Фото — www.facebook.com/MVS.LVIV

Фото — www.facebook.com/MVS.LVIV

Семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Их личности сейчас уточняются.

Также в результате аварии травм получили 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и 23-летняя пассажирка Mercedes Sprinter. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы Львова.

Полиция проводит расследование по выяснению всех обстоятельств инцидента.

Что известно о смертельном ДТП с украинцами в Польше

10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.

Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.

Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.