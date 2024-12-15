Под Львовом произошла масштабная авария — погибли 7 человек

15 декабря вблизи Львова произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием автопоезда, легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии погибли семь человек, еще трое получили травмы.
Главные тезисы
- Под Львовом произошло трагическое ДТП, в котором участвовали автопоезд, легковой автомобиль и микроавтобус, погибли 7 человек
- В результате аварии получили серьезные травмы трое человек
- Полиция начала расследование происшествия и идентификацию погибших
- События напоминают о важности безопасности на дороге и соблюдении правил дорожного движения
- Аналогичное ДТП с украинцами произошло в Польше возле границы, где погибли два человека
Что известно об аварии вблизи Львова
Как сообщили в полиции, ДТП произошло около 5:30 утра на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" недалеко от села Чижиков во Львовском районе.
Столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.
Семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Их личности сейчас уточняются.
Также в результате аварии травм получили 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и 23-летняя пассажирка Mercedes Sprinter. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы Львова.
Полиция проводит расследование по выяснению всех обстоятельств инцидента.
Что известно о смертельном ДТП с украинцами в Польше
10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.
Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.
Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.
В салоне микроавтобуса находились семь украинцев. По данным полиции, в результате ДТП погибли два человека — женщина и мужчина 45 и 60 лет.
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