Под Львовом произошла масштабная авария — погибли 7 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Под Львовом произошла масштабная авария — погибли 7 человек

Национальная полиция Украины
Под Львовом произошла масштабная авария — погибли 7 человек
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15 декабря вблизи Львова произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием автопоезда, легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии погибли семь человек, еще трое получили травмы.

Главные тезисы

  • Под Львовом произошло трагическое ДТП, в котором участвовали автопоезд, легковой автомобиль и микроавтобус, погибли 7 человек
  • В результате аварии получили серьезные травмы трое человек
  • Полиция начала расследование происшествия и идентификацию погибших
  • События напоминают о важности безопасности на дороге и соблюдении правил дорожного движения
  • Аналогичное ДТП с украинцами произошло в Польше возле границы, где погибли два человека

Что известно об аварии вблизи Львова

Как сообщили в полиции, ДТП произошло около 5:30 утра на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" недалеко от села Чижиков во Львовском районе.

Столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Фото — www.facebook.com/MVS.LVIV
Фото — www.facebook.com/MVS.LVIV

Семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Их личности сейчас уточняются.

Также в результате аварии травм получили 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и 23-летняя пассажирка Mercedes Sprinter. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы Львова.

Полиция проводит расследование по выяснению всех обстоятельств инцидента.

Что известно о смертельном ДТП с украинцами в Польше

10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.

Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.

Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.

В салоне микроавтобуса находились семь украинцев. По данным полиции, в результате ДТП погибли два человека — женщина и мужчина 45 и 60 лет.

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