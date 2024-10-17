В Винницкой области произошло смертельное ДТП — погибли 6 человек
Категория
Украина
Дата публикации

В Винницкой области произошло смертельное ДТП — погибли 6 человек

Национальная полиция Украины
В Винницкой области произошло смертельное ДТП — погибли 6 человек
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В результате ДТП вблизи села Писаревка в Винницкой области погибли шесть человек, включая водителя микроавтобуса и его пассажиров. Из них двое несовершеннолетних.

Главные тезисы

  • В результате столкновения двух транспортных средств в Винницкой области погибли 6 человек, в том числе водитель микроавтобуса и его пассажиры.
  • Авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения вблизи села Писаревка на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино.
  • Водитель грузовика, вызвавший аварию, был госпитализирован и задержан в соответствии с законодательством.
  • Проводятся экспертные и токсикологические исследования, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии и установить виновных.
  • Трагедия напоминает и о другом смертельном ДТП в Польше, где погибли украинцы в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком возле пограничного пункта Медица.

Что известно об аварии

Согласно предварительным данным следствия, авария произошла 16 октября около 17:20 на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино.

36-летний водитель грузовика DAF, житель Гайсинского района, не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом RENAULT TRAFIK под управлением 48-летнего жителя Винницы.

Фото — vn.npu.gov.ua

В результате столкновения водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров в возрасте от 16 до 23 лет погибли на месте.

Фото — vn.npu.gov.ua

Водитель грузовика был госпитализирован, а также задержан в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Оба транспортных средства изъяты для проведения экспертизы, а водителю DAF назначено токсикологическое обследование.

Продолжаются экспертизы по выяснению всех обстоятельств этой трагедии.

Что известно о смертельном ДТП с украинцами в Польше

10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.

Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.

Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.

В салоне микроавтобуса находились семь украинцев. По данным полиции, в результате ДТП погибли два человека — женщина и мужчина 45 и 60 лет.

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