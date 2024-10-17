В Винницкой области произошло смертельное ДТП — погибли 6 человек

В результате ДТП вблизи села Писаревка в Винницкой области погибли шесть человек, включая водителя микроавтобуса и его пассажиров. Из них двое несовершеннолетних.

Что известно об аварии

Согласно предварительным данным следствия, авария произошла 16 октября около 17:20 на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино.

36-летний водитель грузовика DAF, житель Гайсинского района, не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом RENAULT TRAFIK под управлением 48-летнего жителя Винницы.

Фото — vn.npu.gov.ua

В результате столкновения водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров в возрасте от 16 до 23 лет погибли на месте.

Фото — vn.npu.gov.ua

Водитель грузовика был госпитализирован, а также задержан в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Оба транспортных средства изъяты для проведения экспертизы, а водителю DAF назначено токсикологическое обследование.

Продолжаются экспертизы по выяснению всех обстоятельств этой трагедии.

Что известно о смертельном ДТП с украинцами в Польше

10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.

Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.

Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.