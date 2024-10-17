На Вінниччині сталася смертельна ДТП — загинуло 6 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

На Вінниччині сталася смертельна ДТП — загинуло 6 людей

Національна поліція України
На Вінниччині сталася смертельна ДТП — загинуло 6 людей

Внаслідок ДТП поблизу села Писарівка у Вінницькій області загинули шестеро осіб, включно з водієм мікроавтобуса та його пасажирами. З них — двоє неповнолітніх.

Головні тези:

  • Смертельна ДТП сталася на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине у Вінницькій області.
  • Загинули 6 людей, серед них були двоє неповнолітніх.
  • Водій вантажівки був госпіталізований та затриманий відповідно до ст. 208 КПК України.
  • Тривають експертизи для встановлення причин і всіх обставин аварії.
  • Смертельне ДТП з українцями в Польщі також стало причиною загибелі людей, що свідчить про важливість дотримання правил дорожнього руху.

Що відомо про аварію

Згідно з попередніми даними слідства, аварія сталася 16 жовтня близько 17:20 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине.

36-річний водій вантажівки DAF, мешканець Гайсинського району, не зміг впоратися з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK, яким керував 48-річний житель Вінниці.

Фото — vn.npu.gov.ua

У результаті зіткнення водій мікроавтобуса та п'ятеро його пасажирів, віком від 16 до 23 років, загинули на місці.

Фото — vn.npu.gov.ua

Водія вантажівки було госпіталізовано, а також затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Обидва транспортні засоби вилучено для проведення експертизи, а водію DAF призначено токсикологічне обстеження.

Тривають експертизи для з'ясування всіх обставин цієї трагедії.

Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі

10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.

У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.

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