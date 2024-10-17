На Вінниччині сталася смертельна ДТП — загинуло 6 людей

Внаслідок ДТП поблизу села Писарівка у Вінницькій області загинули шестеро осіб, включно з водієм мікроавтобуса та його пасажирами. З них — двоє неповнолітніх.
Головні тези:
- Смертельна ДТП сталася на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине у Вінницькій області.
- Загинули 6 людей, серед них були двоє неповнолітніх.
- Водій вантажівки був госпіталізований та затриманий відповідно до ст. 208 КПК України.
- Тривають експертизи для встановлення причин і всіх обставин аварії.
- Смертельне ДТП з українцями в Польщі також стало причиною загибелі людей, що свідчить про важливість дотримання правил дорожнього руху.
Що відомо про аварію
Згідно з попередніми даними слідства, аварія сталася 16 жовтня близько 17:20 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине.
36-річний водій вантажівки DAF, мешканець Гайсинського району, не зміг впоратися з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK, яким керував 48-річний житель Вінниці.
У результаті зіткнення водій мікроавтобуса та п'ятеро його пасажирів, віком від 16 до 23 років, загинули на місці.
Водія вантажівки було госпіталізовано, а також затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Обидва транспортні засоби вилучено для проведення експертизи, а водію DAF призначено токсикологічне обстеження.
Тривають експертизи для з'ясування всіх обставин цієї трагедії.
Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі
10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.
Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.
Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.
У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.
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