За інформацією керівника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок смертельного ДТП під Львовом вранці 11 жовтня загинули щонайменше троє людей і 27 осіб постраждали.
Головні тези:
- Унаслідок ДТП під Львовом загинули троє людей і 27 постраждалих, серед яких шестеро дітей.
- Автобус міжнародних перевезень “Варшава — Одеса”, вантажний автомобіль “Нова Пошта” та кілька легкових авто потрапили в масову аварію на автодорозі М-06 “Київ — Чоп”.
- Інцидент під Львовом призвів до повного перекриття дорожнього руху, патрульні організували реверсний рух для безпечності інших водіїв.
- Глава Львівської ОВА підкреслив, що правоохоронці зʼясовують обставини аварії, а потерпілим надають необхідну допомогу.
- Також згадується смертельна ДТП з українцями в Польщі поблизу кордону, де загинули двоє осіб та є поранені внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою.
Що відомо про обставини смертельної ДТП під Львовом
За його словами, на місці ДТП повністю перекрили дорожній рух. Транспортні засоби спрямовують через Винники.
Згодом стало відомо, що кількість загиблих в аварії збільшилась до трьох осіб.
Станом на 08:40 загинули троє людей, ще 35 мають травми різної важкості.
Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі
10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.
Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.
Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.
У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-