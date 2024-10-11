Поблизу Львова сталась ДТП за участю автобуса і вантажівки. Є загиблі і поранені
Категорія
Події
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Поблизу Львова сталась ДТП за участю автобуса і вантажівки. Є загиблі і поранені

Максим Козицький / Львівська ОВА
Смертельна ДТП під Львовом
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За інформацією керівника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок смертельного ДТП під Львовом вранці 11 жовтня загинули щонайменше троє людей і 27 осіб постраждали. 

Головні тези:

  • Унаслідок ДТП під Львовом загинули троє людей і 27 постраждалих, серед яких шестеро дітей.
  • Автобус міжнародних перевезень “Варшава — Одеса”, вантажний автомобіль “Нова Пошта” та кілька легкових авто потрапили в масову аварію на автодорозі М-06 “Київ — Чоп”.
  • Інцидент під Львовом призвів до повного перекриття дорожнього руху, патрульні організували реверсний рух для безпечності інших водіїв.
  • Глава Львівської ОВА підкреслив, що правоохоронці зʼясовують обставини аварії, а потерпілим надають необхідну допомогу.
  • Також згадується смертельна ДТП з українцями в Польщі поблизу кордону, де загинули двоє осіб та є поранені внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою.

Що відомо про обставини смертельної ДТП під Львовом

11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 "Київ — Чоп" сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава — Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів, — зазначив Козицький.

За його словами, на місці ДТП повністю перекрили дорожній рух. Транспортні засоби спрямовують через Винники.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих в аварії збільшилась до трьох осіб.

На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці, — підкреслив глава Львівської ОВА.

Станом на 08:40 загинули троє людей, ще 35 мають травми різної важкості.

Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі

10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.

У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.

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