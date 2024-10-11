За інформацією керівника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок смертельного ДТП під Львовом вранці 11 жовтня загинули щонайменше троє людей і 27 осіб постраждали.

Що відомо про обставини смертельної ДТП під Львовом

11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 "Київ — Чоп" сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава — Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів, — зазначив Козицький. Поширити

За його словами, на місці ДТП повністю перекрили дорожній рух. Транспортні засоби спрямовують через Винники.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих в аварії збільшилась до трьох осіб.

На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці, — підкреслив глава Львівської ОВА. Поширити

Станом на 08:40 загинули троє людей, ще 35 мають травми різної важкості.

Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі

10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.