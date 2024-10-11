По информации руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате смертельного ДТП под Львовом утром 11 октября погибли по меньшей мере три человека и 27 человек пострадали.

Что известно об обстоятельствах смертельного ДТП во Львове

11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 "Киев — Чоп" произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава — Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств, — отметил Козицкий. Поделиться

По его словам, на месте ДТП полностью перекрыто дорожное движение. Транспортные средства направляют через Винники.

Впоследствии стало известно, что число погибших в аварии увеличилось до трех человек.

К сожалению, уже трое погибших. Патрульные организовали реверсное движение на этом участке дороги. Среди пострадавших есть шесть детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители, — подчеркнул глава Львовской ОВА. Поделиться

По состоянию на 08:40 погибли три человека, еще 35 имеют травмы разной тяжести.

Что известно о смертельном ДТП с украинцами в Польше

10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.

Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.

Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.