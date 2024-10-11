По информации руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате смертельного ДТП под Львовом утром 11 октября погибли по меньшей мере три человека и 27 человек пострадали.
Главные тезисы
- 11 октября под Львовом произошло страшное ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого погибли три человека и 27 человек пострадали.
- Дорожное движение на участке автодороги М-06 “Киев - Чоп” было полностью перекрыто из-за массовой аварии, произошедшей на объездной Львова.
- Под Львовом патрульные организовали реверсное движение для безопасности других водителей, пока правоохранители выясняют обстоятельства аварии и пострадавшим оказывают необходимую помощь.
- Кроме того, в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП, где погибли два украинца и несколько человек были ранены в столкновении микроавтобуса с грузовиком.
- Ситуация с дорожной безопасностью заставляет обратить внимание на необходимость соблюдения правил дорожного движения и предосторожности за рулем, чтобы избежать подобных трагедий.
Что известно об обстоятельствах смертельного ДТП во Львове
По его словам, на месте ДТП полностью перекрыто дорожное движение. Транспортные средства направляют через Винники.
Впоследствии стало известно, что число погибших в аварии увеличилось до трех человек.
По состоянию на 08:40 погибли три человека, еще 35 имеют травмы разной тяжести.
Что известно о смертельном ДТП с украинцами в Польше
10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.
Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.
Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.
В салоне микроавтобуса находились семь украинцев. По данным полиции, в результате ДТП погибли два человека — женщина и мужчина 45 и 60 лет.
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