За словами директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика, після аварії російських танкерів "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239" в Азовському морі стався масштабний розлив нафти.
Головні тези:
- Після аварії танкерів РФ в Азовському морі сталася масштабна екологічна катастрофа, забруднено частину узбережжя у Запорізькій області та Приазовський національний природний парк.
- Розлив нафти потенційно призведе до серйозних наслідків для місцевої фауни, зокрема мушель, які складають дно Азовського моря, а також чайок та інших морських птахів.
- Очевидно, що найбільше постраждає саме довкілля та фауна регіону, але точний рівень забруднення в Азовському морі встановити неможливо через обмежений доступ до окупованих територій РФ.
- За словами еколога, влада РФ не вживає відповідних заходів після аварії танкерів та розливу нафти, загрожуючи всьому Азовському морю та прилеглій території.
- Довгострокові наслідки аварії можуть бути відчутні ще не один рік через велику шкоду довкіллю та фауні у регіоні. Україні та місцевому середовищу слід пильно відноситися до цієї ситуації.
Чим загрожує регіону та Україні аварія нафтових танкерів РФ в Азовському морі
Воловик зазначив, що внаслідок аварії було забруднено частину узбережжя у Запорізькій області, зокрема, Приазовський національний природний парк.
За його словами, наразі точно не можливо встановити рівень забруднення в Азовському морі і прибережних грунтах через те, що Україна не має доступу до окупованих Росією територій.
Які довгострокові наслідки матиме аварія танкерів РФ в Азовському морі
Однак Воловик підкреслив, що вочевидь від розливу нафти найбільше постраждає саме місцева фауна.
Воловик також зазначив, що влада країни-агресорки не вживає ніяких заходів після аварії танкерів та розливу нафти.
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