За словами директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика, після аварії російських танкерів "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239" в Азовському морі стався масштабний розлив нафти.

Чим загрожує регіону та Україні аварія нафтових танкерів РФ в Азовському морі

Воловик зазначив, що внаслідок аварії було забруднено частину узбережжя у Запорізькій області, зокрема, Приазовський національний природний парк.

Дуже серйозна пляма. Смуга викиду нафтопродуктів йде по Степанівській косі — 4,4 км, по господарській зоні, тобто Кирилівка — 18,7 приблизно км, заказник Федотова коса у бік Бирючого — 1,7 км.Тобто все узбережжя. Ми 100% знаємо. Що стосується нашої території природно-заповідного фонду, зайшов віджимний вітер і пляму паливно-мастильних матеріалів відганяє від берега, — підкреслив еколог. Поширити

Розлив нафти в Азовському морі

За його словами, наразі точно не можливо встановити рівень забруднення в Азовському морі і прибережних грунтах через те, що Україна не має доступу до окупованих Росією територій.

Які довгострокові наслідки матиме аварія танкерів РФ в Азовському морі

Однак Воловик підкреслив, що вочевидь від розливу нафти найбільше постраждає саме місцева фауна.

Навіть не уявляємо всієї біди. У нас обмежений доступ до цієї інформації. Бентосу — це мушля, такі природні фільтри, які складають дно всього Азовського моря — їм колосальна шкода, наслідки будуть помітні ще не один рік. Чайки, морські саме, водоплавні, буде дуже серйозна біда, їх чекає, на жаль, смерть. За бичка, то біда — падіння популяції весною, коли підуть вже нерестові явища, коли вода буде прогріватися, — наголошує директор Приазовського національного природного парку. Поширити

Воловик також зазначив, що влада країни-агресорки не вживає ніяких заходів після аварії танкерів та розливу нафти.