Еколог оцінив наслідки аварії танкерів РФ у Керченській протоці
Категорія
Україна
Дата публікації

Еколог оцінив наслідки аварії танкерів РФ у Керченській протоці

Аварія танкерів РФ в Азовському морі
Джерело:  Суспільне

За словами директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика, після аварії російських танкерів "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239" в Азовському морі стався масштабний розлив нафти. 

Головні тези:

  • Після аварії танкерів РФ в Азовському морі сталася масштабна екологічна катастрофа, забруднено частину узбережжя у Запорізькій області та Приазовський національний природний парк.
  • Розлив нафти потенційно призведе до серйозних наслідків для місцевої фауни, зокрема мушель, які складають дно Азовського моря, а також чайок та інших морських птахів.
  • Очевидно, що найбільше постраждає саме довкілля та фауна регіону, але точний рівень забруднення в Азовському морі встановити неможливо через обмежений доступ до окупованих територій РФ.
  • За словами еколога, влада РФ не вживає відповідних заходів після аварії танкерів та розливу нафти, загрожуючи всьому Азовському морю та прилеглій території.
  • Довгострокові наслідки аварії можуть бути відчутні ще не один рік через велику шкоду довкіллю та фауні у регіоні. Україні та місцевому середовищу слід пильно відноситися до цієї ситуації.

Чим загрожує регіону та Україні аварія нафтових танкерів РФ в Азовському морі

Воловик зазначив, що внаслідок аварії було забруднено частину узбережжя у Запорізькій області, зокрема, Приазовський національний природний парк.

Дуже серйозна пляма. Смуга викиду нафтопродуктів йде по Степанівській косі — 4,4 км, по господарській зоні, тобто Кирилівка — 18,7 приблизно км, заказник Федотова коса у бік Бирючого — 1,7 км.Тобто все узбережжя. Ми 100% знаємо. Що стосується нашої території природно-заповідного фонду, зайшов віджимний вітер і пляму паливно-мастильних матеріалів відганяє від берега, — підкреслив еколог.

Аварія танкерів РФ в Азовському морі спровокувала масштабну екологічну катастрофу
Розлив нафти в Азовському морі

За його словами, наразі точно не можливо встановити рівень забруднення в Азовському морі і прибережних грунтах через те, що Україна не має доступу до окупованих Росією територій.

Які довгострокові наслідки матиме аварія танкерів РФ в Азовському морі

Однак Воловик підкреслив, що вочевидь від розливу нафти найбільше постраждає саме місцева фауна.

Навіть не уявляємо всієї біди. У нас обмежений доступ до цієї інформації. Бентосу — це мушля, такі природні фільтри, які складають дно всього Азовського моря — їм колосальна шкода, наслідки будуть помітні ще не один рік. Чайки, морські саме, водоплавні, буде дуже серйозна біда, їх чекає, на жаль, смерть. За бичка, то біда — падіння популяції весною, коли підуть вже нерестові явища, коли вода буде прогріватися, — наголошує директор Приазовського національного природного парку.

Воловик також зазначив, що влада країни-агресорки не вживає ніяких заходів після аварії танкерів та розливу нафти.

Охорона у так званій Російській Федерації не працює: ні міністерство надзвичайних ситуацій, ніхто там не працює. Біда буде для всього Азовського моря, — підкреслив еколог.

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