По словам директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика, после аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Азовском море произошел масштабный разлив нефти.
Главные тезисы
- После аварии танкеров РФ в Азовском море произошел масштабный разлив нефти, угрожая местной фауне, включая раковины, чайки и других морских птиц.
- Долгосрочные последствия аварии могут повлиять на окружающую среду и фауну в регионе на протяжении многих лет.
- Уровень загрязнения в Азовском море сложно установить из-за ограниченного доступа к оккупированным территориям РФ, что затрудняет принятие мер по предотвращению ущерба.
- Местная фауна, включая раковины и морских птиц, столкнется с серьезными последствиями разлива нефти, что может привести к экуменическим проблемам.
- Власти РФ не принимают адекватных мер по ликвидации последствий аварии танкеров, что создает угрозу для природы и живых организмов в регионе.
Чем грозит региону и Украине авария нефтяных танкеров РФ в Азовском море
Воловик отметил, что в результате аварии была загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.
По его словам, пока точно невозможно установить уровень загрязнения в Азовском море и прибрежных почвах из-за того, что Украина не имеет доступа к оккупированным Россией территориям.
Какие долгосрочные последствия будет иметь авария танкеров РФ в Азовском море
Однако Воловик подчеркнул, что, очевидно, от разлива нефти больше всего пострадает именно местная фауна.
Воловик также отметил, что власти страны-агрессорки не принимают никаких мер после аварии танкеров и разлива нефти.
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