Эколог оценил последствия аварии танкеров РФ в Керченском проливе
Категория
Украина
Дата публикации

Эколог оценил последствия аварии танкеров РФ в Керченском проливе

Авария танкеров РФ в Азовском море
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Источник:  Суспільне

По словам директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика, после аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Азовском море произошел масштабный разлив нефти.

Главные тезисы

  • После аварии танкеров РФ в Азовском море произошел масштабный разлив нефти, угрожая местной фауне, включая раковины, чайки и других морских птиц.
  • Долгосрочные последствия аварии могут повлиять на окружающую среду и фауну в регионе на протяжении многих лет.
  • Уровень загрязнения в Азовском море сложно установить из-за ограниченного доступа к оккупированным территориям РФ, что затрудняет принятие мер по предотвращению ущерба.
  • Местная фауна, включая раковины и морских птиц, столкнется с серьезными последствиями разлива нефти, что может привести к экуменическим проблемам.
  • Власти РФ не принимают адекватных мер по ликвидации последствий аварии танкеров, что создает угрозу для природы и живых организмов в регионе.

Чем грозит региону и Украине авария нефтяных танкеров РФ в Азовском море

Воловик отметил, что в результате аварии была загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.

Очень серьезное пятно. Полоса выброса нефтепродуктов идет по Степановской косе — 4,4 км, по хозяйственной зоне, то есть Кирилловка — 18,7 примерно км, заказник Федотова коса в сторону Бирючего — 1,7 км. То есть все побережье. Мы 100% знаем. Что касается нашей территории природно-заповедного фонда, зашел отжимной ветер и пятно горюче-смазочных материалов отгоняет от берега, — подчеркнул эколог.

Авария танкеров РФ в Азовском море спровоцировала масштабную экологическую катастрофу
Разлив нефти в Азовском море

По его словам, пока точно невозможно установить уровень загрязнения в Азовском море и прибрежных почвах из-за того, что Украина не имеет доступа к оккупированным Россией территориям.

Какие долгосрочные последствия будет иметь авария танкеров РФ в Азовском море

Однако Воловик подчеркнул, что, очевидно, от разлива нефти больше всего пострадает именно местная фауна.

Даже не представляем всей беды. У нас ограничен доступ к этой информации. Бентосу — это раковина, такие природные фильтры, составляющие дно всего Азовского моря — им колоссальный вред, последствия будут заметны еще не один год. Чайки, морские именно, водоплавающие, будет очень серьезная беда, их ждет, к сожалению, смерть. За бычка, беда — падение популяции весной, когда пойдут уже нерестовые явления, когда вода будет прогреваться, — отмечает директор Приазовского национального природного парка.

Воловик также отметил, что власти страны-агрессорки не принимают никаких мер после аварии танкеров и разлива нефти.

Охрана в так называемой Российской Федерации не работает: ни министерство чрезвычайных ситуаций никто там не работает. Беда будет для всего Азовского моря, — подчеркнул эколог.

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