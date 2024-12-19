По словам директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика, после аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Азовском море произошел масштабный разлив нефти.

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Воловик отметил, что в результате аварии была загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.

Очень серьезное пятно. Полоса выброса нефтепродуктов идет по Степановской косе — 4,4 км, по хозяйственной зоне, то есть Кирилловка — 18,7 примерно км, заказник Федотова коса в сторону Бирючего — 1,7 км. То есть все побережье. Мы 100% знаем. Что касается нашей территории природно-заповедного фонда, зашел отжимной ветер и пятно горюче-смазочных материалов отгоняет от берега, — подчеркнул эколог. Поделиться

Разлив нефти в Азовском море

По его словам, пока точно невозможно установить уровень загрязнения в Азовском море и прибрежных почвах из-за того, что Украина не имеет доступа к оккупированным Россией территориям.

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Однако Воловик подчеркнул, что, очевидно, от разлива нефти больше всего пострадает именно местная фауна.

Даже не представляем всей беды. У нас ограничен доступ к этой информации. Бентосу — это раковина, такие природные фильтры, составляющие дно всего Азовского моря — им колоссальный вред, последствия будут заметны еще не один год. Чайки, морские именно, водоплавающие, будет очень серьезная беда, их ждет, к сожалению, смерть. За бычка, беда — падение популяции весной, когда пойдут уже нерестовые явления, когда вода будет прогреваться, — отмечает директор Приазовского национального природного парка. Поделиться

Воловик также отметил, что власти страны-агрессорки не принимают никаких мер после аварии танкеров и разлива нефти.