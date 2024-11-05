Британское оружие используют для охраны российских танкеров с нефтью

Легально проданное Великобританией оружие используют для охраны российских танкеров с нефтью и власти страны ничего не могут с этим поделать.

Почему Британия не может помешать использованию собственного оружия для охраны российских нефтяных танкеров

Как отмечают, журналисты издания, в июле 2023 года власти Великобритании лишили лицензии компанию MNG Maritime, руководившую тремя вооруженными с целью охраны судами Genesis, Antarctic Dream и Siam.

Лишение компании лицензии произошло из-за того, что она предоставляла услуги по охране находившимся под западными санкциями российским нефтяным танкерам.

С отзывом лицензии компания должна была вернуть в Британию сотни единиц оружия, размещенных на борту этих судов, однако ее почти сразу выкупила компания из Сингапура Sinbad Navigation и оружие так и не вернули.

Российский нефтяной танкер

Смена владельца и юрисдикции лишила британские регуляторные органы возможности установить точное местонахождение оружия, а также законное право на конфискацию этого оружия.

В то же время, компания Sinbad Navigation активно сотрудничает с российскими нефтяными танкерами и предоставляет услуги по охране судам Совкомфлота.

Эта сингапурская компания не находится под западными санкциями и тем самым оказывает услуги полностью легально.

Но при этом компания стала важным элементом, позволяющим России продолжать нефтяную торговлю, несмотря на санкции.

Что известно о сфере охраны коммерческих судов

Около 20 лет назад из-за всплеска сомалийского пиратства наличие вооруженной охраны стало обязательным требованием для страхования грузовых судов. Хотя в последнее время случаи пиратства уменьшились (с 400 в 2010 году до 60 в 2023), появилась новая угроза — нападения йеменских хуситов.

Перевозчики используют для охраны специальные компании, хранящие свое оружие на кораблях-арсеналах.

Три-четыре охранника с оружием пересаживаются на танкер, а после прохождения опасной зоны на резиновых лодках возвращаются на свой корабль. Стоимость такой услуги составляет более 4 тыс. долл. в каждую сторону.