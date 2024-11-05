Британську зброю використовують для охорони російських танкерів з нафтою

Легально продану Великою Британією зброю використовують для охорони російських танкерів з нафтою і влада країни нічого не може з цим зробити.

Чому Британія не може завадити використанню власної зброї для охорони російських нафтових танкерів

Як зазначають, журналісти видання, у липні 2023 року влада Великої Британії позбавила ліцензії компанію MNG Maritime, яка керувала трьома озброєнними із метою охорони суднами Genesis, Antarctic Dream та Siam.

Позбавлення компанії ліцензії сталось через те, що вона надавала послуги з охорони російським нафтовим танкерам, які перебували під західними санкціями.

З відкликанням ліцензії компанія мала повернути до Британії сотні одиниць зброї, які були розміщені на борту цих суден, однак її майже одразу викупила компанія з Сінгапуру Sinbad Navigation і зброю так і не повернули.

Російський нафтовий танкер

Зміна власника та юрисдикції позбавила британські регуляторні органи змоги встановити точне місцезнаходження зброї, а також законного права на конфіскацію цієї зброї.

Водночас компанія Sinbad Navigation активно співпрацює з російськими нафтовими танкерами і надає послуги з охорони суднам Совкомфлоту.

Ця сінгапурська компанія не знаходиться під західними санкціями і тим самим надає послуги цілком легально.

Але при цьому компанія стала важливим елементом, що дозволяє Росії продовжувати нафтову торгівлю, попри санкції.

Що відомо про сферу охорони комерційних суден

Близько 20 років тому через сплеск піратства біля Сомалі наявність озброєної охорони стала обов'язковою вимогою для страхування вантажних суден. Хоча останнім часом випадки піратства зменшились (з 400 у 2010 році до 60 у 2023-му), з'явилася нова загроза — напади єменських хуситів.

Перевізники використовують для охорони спеціальні компанії, які зберігають свою зброю на кораблях-арсеналах.

Три-чотири охоронці зі зброєю пересідають на танкер, а після проходження небезпечної зони на гумових човнах повертаються на свій корабель. Вартість такої послуги становить понад 4 тис дол в кожен бік.