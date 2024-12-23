В результате аварии российских танкеров в Азовском море разлив мазута распространился уже до побережья оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Утечка мазута после аварии танкеров в Азовском море достигла побережья Крыма.
- Российские власти критикуют за неэффективность мер по ликвидации загрязнения и попытки замаскировать масштабы ущерба окружающей среде.
- Экологи выдвигают требование проведения немедленных ликвидационных мероприятий и использования эффективных методов очистки водоемов после аварии танкеров.
- Под видом спасения диких животных и участия волонтеров, пропаганда РФ пытается скрыть реальный ущерб окружающей среде и последствия экологической катастрофы.
Что известно о стремительном распространении утечки мазута после аварии танкеров РФ в Азовском море
Сообщается, что в море у побережья Керчи зафиксировали большое количество мазутных пятен.
Что говорят экологи
По словам руководителя общественной организации "Зеленое письмо" Владислава Балинского, авария российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" — яркий пример экологической катастрофы, которые страна-агрессорка сопровождает масштабными информационными кампаниями, включая имитацию спасения диких животных.
При этом реально необходимые меры по ликвидации последствий катастрофы российские чиновники и профильные ведомства не проводят.
Балинский отметил, что страна-агрессорка не приняла никаких мер по фиксации половинок затонувшего "Волгонефть 212" — что было необходимо, чтобы из-за изменения направления ветра не произошло изменения положения корпусов и дополнительного загрязнения акватории.
В этом случае пятна мазута будут смещаться по вектору ветра в сторону Азовского моря и в сторону восточного и южного побережья Керченского полуострова".
По словам эколога, изменение ветра было прогнозируемым и пожелание последствия катастрофы можно было бы минимизировать.
Обломки судов должны быть обнаружены и зафиксированы, из поврежденных танков необходимо было бы откачать остатки мазута, локализовать загрязнения с использованием бонов, собрать мазут с поверхности воды механическим способом и нейтрализовать масляную пленку с использованием химических детергентов.
Вместо этого, как отмечает эколог, российская пропаганда акцентирует внимание на участии волонтеров в сборе загрязненной почвы и усилиях по спасению птиц и других животных.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-