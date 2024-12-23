Авария танкеров РФ в Азовском море Мазут добрался до Крыма
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Украина
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Авария танкеров РФ в Азовском море Мазут добрался до Крыма

Мазутные пятна
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Источник:  online.ua

В результате аварии российских танкеров в Азовском море разлив мазута распространился уже до побережья оккупированного Крыма.

Главные тезисы

  • Утечка мазута после аварии танкеров в Азовском море достигла побережья Крыма.
  • Российские власти критикуют за неэффективность мер по ликвидации загрязнения и попытки замаскировать масштабы ущерба окружающей среде.
  • Экологи выдвигают требование проведения немедленных ликвидационных мероприятий и использования эффективных методов очистки водоемов после аварии танкеров.
  • Под видом спасения диких животных и участия волонтеров, пропаганда РФ пытается скрыть реальный ущерб окружающей среде и последствия экологической катастрофы.

Что известно о стремительном распространении утечки мазута после аварии танкеров РФ в Азовском море

Сообщается, что в море у побережья Керчи зафиксировали большое количество мазутных пятен.

Снимки в диапазоне радиолокаций сделаны минувшей ночью. На них видны десятки мазутных пятен на расстоянии в нескольких километрах от берегов, — отмечают аналитики портала.

Что говорят экологи

По словам руководителя общественной организации "Зеленое письмо" Владислава Балинского, авария российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" — яркий пример экологической катастрофы, которые страна-агрессорка сопровождает масштабными информационными кампаниями, включая имитацию спасения диких животных.

При этом реально необходимые меры по ликвидации последствий катастрофы российские чиновники и профильные ведомства не проводят.

Балинский отметил, что страна-агрессорка не приняла никаких мер по фиксации половинок затонувшего "Волгонефть 212" — что было необходимо, чтобы из-за изменения направления ветра не произошло изменения положения корпусов и дополнительного загрязнения акватории.

В этом случае пятна мазута будут смещаться по вектору ветра в сторону Азовского моря и в сторону восточного и южного побережья Керченского полуострова".

По словам эколога, изменение ветра было прогнозируемым и пожелание последствия катастрофы можно было бы минимизировать.

Обломки судов должны быть обнаружены и зафиксированы, из поврежденных танков необходимо было бы откачать остатки мазута, локализовать загрязнения с использованием бонов, собрать мазут с поверхности воды механическим способом и нейтрализовать масляную пленку с использованием химических детергентов.

Предполагается, что в крымских пабликах появилась информация о загрязнении мазутом побережья Керчи. Очередным примером российской экологической пропаганды стали публикации местных гауляйтеров о сборе мазута волонтерами, а позже и бравурные заявления оккупационных властей об окончательном решении вопроса — сборе семисот килограммов мазута с пляжей города, — подчеркивает Балинский.

Вместо этого, как отмечает эколог, российская пропаганда акцентирует внимание на участии волонтеров в сборе загрязненной почвы и усилиях по спасению птиц и других животных.

Настоящая картина последствий таких аварий далека от оптимистического сценария. Надо обращать внимание не на фотографии вроде бы спасенных птиц (большинство из них, к сожалению, обречены) и вроде бы очищенного побережья, а на широкий контекст ущерба окружающей среде и выводы независимых от РФ экспертов, — объясняет Балинский.

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