В результате аварии российских танкеров в Азовском море разлив мазута распространился уже до побережья оккупированного Крыма.

Что известно о стремительном распространении утечки мазута после аварии танкеров РФ в Азовском море

Сообщается, что в море у побережья Керчи зафиксировали большое количество мазутных пятен.

Снимки в диапазоне радиолокаций сделаны минувшей ночью. На них видны десятки мазутных пятен на расстоянии в нескольких километрах от берегов, — отмечают аналитики портала. Поделиться

Что говорят экологи

По словам руководителя общественной организации "Зеленое письмо" Владислава Балинского, авария российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" — яркий пример экологической катастрофы, которые страна-агрессорка сопровождает масштабными информационными кампаниями, включая имитацию спасения диких животных.

При этом реально необходимые меры по ликвидации последствий катастрофы российские чиновники и профильные ведомства не проводят.

Балинский отметил, что страна-агрессорка не приняла никаких мер по фиксации половинок затонувшего "Волгонефть 212" — что было необходимо, чтобы из-за изменения направления ветра не произошло изменения положения корпусов и дополнительного загрязнения акватории.

В этом случае пятна мазута будут смещаться по вектору ветра в сторону Азовского моря и в сторону восточного и южного побережья Керченского полуострова".

По словам эколога, изменение ветра было прогнозируемым и пожелание последствия катастрофы можно было бы минимизировать.

Обломки судов должны быть обнаружены и зафиксированы, из поврежденных танков необходимо было бы откачать остатки мазута, локализовать загрязнения с использованием бонов, собрать мазут с поверхности воды механическим способом и нейтрализовать масляную пленку с использованием химических детергентов.

Предполагается, что в крымских пабликах появилась информация о загрязнении мазутом побережья Керчи. Очередным примером российской экологической пропаганды стали публикации местных гауляйтеров о сборе мазута волонтерами, а позже и бравурные заявления оккупационных властей об окончательном решении вопроса — сборе семисот килограммов мазута с пляжей города, — подчеркивает Балинский. Поделиться

Вместо этого, как отмечает эколог, российская пропаганда акцентирует внимание на участии волонтеров в сборе загрязненной почвы и усилиях по спасению птиц и других животных.