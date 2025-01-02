Аварія танкерів РФ. У Криму знову знайшли забруднені нафтопродуктами ділянки
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Світ
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Аварія танкерів РФ. У Криму знову знайшли забруднені нафтопродуктами ділянки

Крим
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Джерело:  online.ua

У тимчасово окупованому Криму виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці. Забруднення завдовжки 1,8 та 2,1 км.

Головні тези:

  • У Криму виявлено дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами внаслідок аварії танкерів РФ в Керченській протоці.
  • Забруднення нафтопродуктами завдовжки 1,8 та 2,1 км вже позначилися на екосистемі та призвели до масштабної ліквідації наслідків катастрофи.
  • Екологічна аварія спричинила вилив 2,4 тисяч тонн нафтопродуктів у Чорне море, що стало першою в світі катастрофою з мазутом марки М100.

Мазут з російських танкерів забруднює Крим

Під час моніторингу в міському окрузі Керч у районі міського пляжу (Аршинцевська коса) виявлено незначне забруднення піщаної місцевості завдовжки 1,8 км. У Ленінському районі біля озера Тобечик загальна протяжність забруднення становить 2,1 км.

За даними російського МНС, до ліквідації наслідків екологічної катастрофи залучено близько 150 людей та 48 одиниць техніки. Фахівці очищають зону і вивозять ґрунт.

2,4 тисячі тонн нафтопродуктів потрапили в Чорне море через катастрофу танкерів, повідомив Мінтранс Росії.

НС в акваторії Керченської протоки — перша у світі аварія з «важким» топовим мазутом марки М100. бо він йде на дно або плаває в товщі води. Тому основний спосіб — збирання з берегової лінії, коли мазут викидає у прибережну зону.

Аварія танкерів РФ: що відомо

15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.

А вже через декілька днів біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. Стало відомо про витік мазуту у Чорне море та забруднення узбережжя Краснодарського краю.

Зазначається, що аварія танкерів у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки. Мазут може досягти Азовського моря.

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