Аварія танкерів РФ. У Криму знову знайшли забруднені нафтопродуктами ділянки

У тимчасово окупованому Криму виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці. Забруднення завдовжки 1,8 та 2,1 км.
Головні тези:
- У Криму виявлено дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами внаслідок аварії танкерів РФ в Керченській протоці.
- Забруднення нафтопродуктами завдовжки 1,8 та 2,1 км вже позначилися на екосистемі та призвели до масштабної ліквідації наслідків катастрофи.
- Екологічна аварія спричинила вилив 2,4 тисяч тонн нафтопродуктів у Чорне море, що стало першою в світі катастрофою з мазутом марки М100.
Мазут з російських танкерів забруднює Крим
Під час моніторингу в міському окрузі Керч у районі міського пляжу (Аршинцевська коса) виявлено незначне забруднення піщаної місцевості завдовжки 1,8 км. У Ленінському районі біля озера Тобечик загальна протяжність забруднення становить 2,1 км.
2,4 тисячі тонн нафтопродуктів потрапили в Чорне море через катастрофу танкерів, повідомив Мінтранс Росії.
НС в акваторії Керченської протоки — перша у світі аварія з «важким» топовим мазутом марки М100. бо він йде на дно або плаває в товщі води. Тому основний спосіб — збирання з берегової лінії, коли мазут викидає у прибережну зону.
Аварія танкерів РФ: що відомо
15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.
Зазначається, що аварія танкерів у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки. Мазут може досягти Азовського моря.
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