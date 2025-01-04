Мазут із затонулих танкерів РФ дістався західного узбережжя Криму

У тимчасово окупованому Криму мазутне забруднення унаслідок грудневої аварії російських нафтових танкерів виявили на пляжах Любимівки та Орлівки, розташованих західніше від Севастополя.

Російський мазут вже дістався заходу Криму

Мазут вже принесло на пляжі Любимівки та Орлівки, а це західне узбережжя Севастополя.

Зазначається, що згідно з даними Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, 4 січня у Криму очікується посилення південно-західного вітру до 17-22 м/с.

Це означає, що пляму забруднення, яку несло хвилями на захід вздовж Кримського півострова, тепер знову може прибити до берега.

Вдень стало відомо, що мазут вже опинився на пляжі в Качі під Севастополем — це ще північніше, ніж Любимівка та Орлівка, де мазут було виявлено сьогодні з ранку

Окупаційна влада запровадила у Севастополі режим НС регіонального значення. Поширити

Мазут на пляжах Криму

Нафтові плями помічені в Козачій бухті, Блакитній бухті, Качі, Орлівці, Балаклаві, на пляжі Срібний, парку Перемоги, на Фіоленті.

Можна не сумніватися, що й решта узбережжя Севастополя також постраждала. Просто не скрізь є спуски до моря, а решту територій у зимовий час ніхто не відвідує.

Мазут з російських танкерів забруднює Крим

У тимчасово окупованому Криму 2 січня виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці.

Під час моніторингу в міському окрузі Керч у районі міського пляжу (Аршинцевська коса) виявлено незначне забруднення піщаної місцевості завдовжки 1,8 км. У Ленінському районі біля озера Тобечик загальна протяжність забруднення становить 2,1 км.

За даними російського МНС, до ліквідації наслідків екологічної катастрофи залучено близько 150 людей та 48 одиниць техніки. Фахівці очищають зону і вивозять ґрунт.