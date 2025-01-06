Как отмечают в Минприроды и природных ресурсов, мониторинг с помощью спутников обнаружил распространение мазута у побережья оккупированного Россией Крыма в результате аварии танкеров РФ в Азовском море.
Главные тезисы
- Мониторинг спутников выявил распространение мазута у побережья оккупированного Россией Крыма после аварии танкеров в Азовском море.
- Загрязнение вызвано перераспределением мазута из-за влияния течений и ветра, создав серьезную угрозу для экосистемы региона.
- Мазутные пятна обнаружены на пляжах Любимовки, Орловки, Качи и других районах, что привело к гибели дельфинов и птиц.
- Общая площадь загрязненной территории у побережья Крыма достигла 1 тыс км², требуются меры по очистке и ликвидации последствий экологической катастрофы.
- Кризис с загрязнением в Крыму требует комплексных действий для минимизации вреда для экосистемы и здоровья людей, задействовано около 150 специалистов и 48 единиц техники.
Что известно о загрязнении крымского побережья мазутом из танкеров РФ после аварии в Азовском море
Мониторинг спутника Sentinel-1 4 января обнаружил загрязнение в виде пятен нефтепродуктов площадью 2 км вблизи города Феодосии и 0,25 км у мыса Такиль.
Вероятные последствия загрязнения были обнаружены между населенными пунктами Партенит и Судак.
Уже 5 января спутниковые снимки подтвердили распространение пятен вдоль южного побережья Крыма.
Вблизи Севастополя и Качи обнаружили мазутные пятна протяженностью 15 км.
Общая площадь загрязненной территории у побережья Крыма уже составляет 1 тыс км².
Что известно о разливе мазута вблизи Крыма
Во временно оккупированном Крыму мазутное загрязнение в результате декабрьской аварии российских нефтяных танкеров обнаружили на пляжах Любимовки и Орловки, расположенных западнее Севастополя.
Днем 4 января стало известно, что мазут уже оказался на пляже в Каче под Севастополем — это еще севернее Любимовки и Орловки, где мазут был обнаружен сегодня с утра.
Во временно оккупированном Крыму 2 января обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами после аварии двух российских танкеров в Керченском проливе.
В ходе мониторинга в городском округе Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) обнаружено незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик общая протяженность загрязнения составляет 2,1 км.
По данным российского МЧС, к ликвидации последствий экологической катастрофы привлечены около 150 человек и 48 единиц техники. Специалисты очищают зону и вывозят почву.
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