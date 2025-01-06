Як зазначають у Міндовкілля і природних ресурсів, моніторинг за допомогою супутників виявив поширення мазуту поблизу узбережжя окупованого Росією Криму внаслідок аварії танкерів РФ в Азовському морі.

Що відомо про забруднення кримського узбережжя мазутом з танкерів РФ після аварії в Азовському морі

Моніторинг супутника Sentinel-1 4 січня виявив забруднення у вигляді плям нафтопродуктів площею 2 км² поблизу міста Феодосії та 0,25 км² біля мису Такіль.

Ймовірні наслідки забруднення були виявлені між населеними пунктами Партеніт і Судак.

Вже 5 січня супутникові знімки підтвердили поширення мазутних плям вздовж південного узбережжя Криму.

Поблизу Севастополя і Качі виявили мазутні плями довжиною 15 км.

Загальна площа забрудненої території поблизу узбережжя Криму наразі вже складає 1 тис км².

У районах Ласпі, Балаклавської бухти, Севастополя, Євпаторії, Коктебеля, Алушти та Гурзуфа виявили забруднених птахів. Констатували й загибель 61 дельфіна. Основне забруднення узбережжя та морських вод наразі спричинене перерозподілом мазуту, який потрапив у воду під час аварії, під впливом течій та вітру. Значна кількість мазуту досягла південного та південно-західного узбережжя Криму, створюючи серйозну загрозу для екосистеми регіону, — наголошують у Міндовкілля. Поширити

Що відомо про розливу мазуту поблизу Криму

У тимчасово окупованому Криму мазутне забруднення унаслідок грудневої аварії російських нафтових танкерів виявили на пляжах Любимівки та Орлівки, розташованих західніше від Севастополя.

Вдень 4 січня стало відомо, що мазут вже опинився на пляжі в Качі під Севастополем — це ще північніше, ніж Любимівка та Орлівка, де мазут було виявлено сьогодні з ранку.

У тимчасово окупованому Криму 2 січня виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці.

Під час моніторингу в міському окрузі Керч у районі міського пляжу (Аршинцевська коса) виявлено незначне забруднення піщаної місцевості завдовжки 1,8 км. У Ленінському районі біля озера Тобечик загальна протяжність забруднення становить 2,1 км.

За даними російського МНС, до ліквідації наслідків екологічної катастрофи залучено близько 150 людей та 48 одиниць техніки. Фахівці очищають зону і вивозять ґрунт.