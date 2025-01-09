За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, виток мазуту після аварії танкерів РФ в Азовському морі може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва.
Головні тези:
- Після аварії танкерів РФ в Азовському морі існує серйозна загроза забруднення мазутом узбережжя Одеси та Миколаєва.
- Виявлено забруднення мазуту поблизу узбережжя Криму, що свідчить про серйозний ризик для морського середовища.
- Моніторинг супутників підтвердив поширення мазутних плям на території Азовського та Чорного морів.
- Речник ВМС ЗСУ підкреслив необхідність узгоджених дій для запобігання подальшого забруднення українського узбережжя.
- Україна має дотримуватися заходів контролю за цивільним судноплавством для забезпечення безпеки своїх узбережжів.
Що відомо про забруднення мазутом Чорного моря після аварії танкерів РФ
Речник ВМС підкреслив, що Україна не має впливу на цивільні кораблі з точки зору військових зусиль, що дозволяє країні-агресорці Росії використовувати Керченську протоку у власних інтересах.
Мазут з російських танкерів вже забруднив узбережжя Криму
Моніторинг за допомогою супутників виявив поширення мазуту поблизу узбережжя окупованого Росією Криму внаслідок аварії танкерів РФ в Азовському морі.
Моніторинг супутника Sentinel-1 4 січня виявив забруднення у вигляді плям нафтопродуктів площею 2 км² поблизу міста Феодосії та 0,25 км² біля мису Такіль.
Ймовірні наслідки забруднення були виявлені між населеними пунктами Партеніт і Судак.
Вже 5 січня супутникові знімки підтвердили поширення мазутних плям вздовж південного узбережжя Криму.
Поблизу Севастополя і Качі виявили мазутні плями довжиною 15 км.
Загальна площа забрудненої території поблизу узбережжя Криму наразі вже складає 1 тис км².
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