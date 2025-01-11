Аварія танкерів РФ. Мазутні плями дійшли до Ялти — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Аварія танкерів РФ. Мазутні плями дійшли до Ялти — відео

Мазут
Джерело:  online.ua

10 січня мазут з російських танкерів, які потонули в Азовському морі, помітили у Ялті.

Головні тези:

  • Мазутні плями з російських танкерів, що потонули, виявлені на узбережжі Ялти.
  • Моніторинг супутників показав розповсюдження мазуту вздовж узбережжя окупованого Криму.
  • Забруднення мазутом створює серйозну загрозу для екології регіону та призводить до загибелі дельфінів та забруднення птахів.

Курорт Ялта в окупованому Криму забруднений мазутом

Мазутні плями сягнули Ялти. МНС країни-агресорки збільшує своє угруповання в анексованому Криму.

Забруднення мазутом виявили на узбережжі у Керчі, Євпаторії, Сакському, Чорноморському, Ленінському районах та на острові Тузла, повідомили у МНС.

Загалом протяжність забруднення узбережжя анексованого Криму становила 16 км.

До очищення забруднених ділянок залучено 734 особи та 134 одиниці техніки.

Кримське узбережжя забруднене мазутом з танкерів РФ

Як зазначають у Міндовкілля і природних ресурсів, моніторинг за допомогою супутників виявив поширення мазуту поблизу узбережжя окупованого Росією Криму внаслідок аварії танкерів РФ в Азовському морі. 

Моніторинг супутника Sentinel-1 4 січня виявив забруднення у вигляді плям нафтопродуктів площею 2 км² поблизу міста Феодосії та 0,25 км² біля мису Такіль.

Ймовірні наслідки забруднення були виявлені між населеними пунктами Партеніт і Судак.

Вже 5 січня супутникові знімки підтвердили поширення мазутних плям вздовж південного узбережжя Криму. Поблизу Севастополя і Качі виявили мазутні плями довжиною 15 км.

Загальна площа забрудненої території поблизу узбережжя Криму наразі вже складає 1 тис км².

Забруднений мазутом птах у Криму

У районах Ласпі, Балаклавської бухти, Севастополя, Євпаторії, Коктебеля, Алушти та Гурзуфа виявили забруднених птахів. Констатували й загибель 61 дельфіна. Основне забруднення узбережжя та морських вод наразі спричинене перерозподілом мазуту, який потрапив у воду під час аварії, під впливом течій та вітру. Значна кількість мазуту досягла південного та південно-західного узбережжя Криму, створюючи серйозну загрозу для екосистеми регіону, — наголошують у Міндовкілля.

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