Аварія танкерів РФ. Мазутні плями дійшли до Ялти — відео

10 січня мазут з російських танкерів, які потонули в Азовському морі, помітили у Ялті.
Головні тези:
- Мазутні плями з російських танкерів, що потонули, виявлені на узбережжі Ялти.
- Моніторинг супутників показав розповсюдження мазуту вздовж узбережжя окупованого Криму.
- Забруднення мазутом створює серйозну загрозу для екології регіону та призводить до загибелі дельфінів та забруднення птахів.
Курорт Ялта в окупованому Криму забруднений мазутом
Мазутні плями сягнули Ялти. МНС країни-агресорки збільшує своє угруповання в анексованому Криму.
Забруднення мазутом виявили на узбережжі у Керчі, Євпаторії, Сакському, Чорноморському, Ленінському районах та на острові Тузла, повідомили у МНС.
Загалом протяжність забруднення узбережжя анексованого Криму становила 16 км.
Кримське узбережжя забруднене мазутом з танкерів РФ
Як зазначають у Міндовкілля і природних ресурсів, моніторинг за допомогою супутників виявив поширення мазуту поблизу узбережжя окупованого Росією Криму внаслідок аварії танкерів РФ в Азовському морі.
Моніторинг супутника Sentinel-1 4 січня виявив забруднення у вигляді плям нафтопродуктів площею 2 км² поблизу міста Феодосії та 0,25 км² біля мису Такіль.
Ймовірні наслідки забруднення були виявлені між населеними пунктами Партеніт і Судак.
Вже 5 січня супутникові знімки підтвердили поширення мазутних плям вздовж південного узбережжя Криму. Поблизу Севастополя і Качі виявили мазутні плями довжиною 15 км.
Загальна площа забрудненої території поблизу узбережжя Криму наразі вже складає 1 тис км².
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