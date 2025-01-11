Аварія танкерів РФ. Мазутні плями дійшли до Ялти — відео

У районах Ласпі, Балаклавської бухти, Севастополя, Євпаторії, Коктебеля, Алушти та Гурзуфа виявили забруднених птахів. Констатували й загибель 61 дельфіна. Основне забруднення узбережжя та морських вод наразі спричинене перерозподілом мазуту, який потрапив у воду під час аварії, під впливом течій та вітру. Значна кількість мазуту досягла південного та південно-західного узбережжя Криму, створюючи серйозну загрозу для екосистеми регіону, — наголошують у Міндовкілля.