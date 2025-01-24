Мазут із російських танкерів штормом винесло на пляжі Одещини — відео

На пляжах Одеської області 24 січня виявили перші ознаки забруднення російським мазутом із танкерів, які зазнали аварії в Керченській протоці.

Російський мазут дістався пляжів Одещини

Про це повідомив у Фейсбуці співробітник нацпарку “Тузлівські лимани”, еколог Іван Русєв.

Російський мазут на пляжах Одещини

Ось і до наших одеських берегів дісталася страшна мазутна біда Чорного моря. Після штормів на піщаний пересип біля рекреаційної зони "Катранка", біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку "Тузлівські лимани", штормом винесло мазут, який вилився після аварії рашистських танкерів у Керченській протоці. Поширити

За його словами, наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і тисячі тонн мазуту, що потрапили в море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття.

Аварія танкерів РФ: що відомо

15 грудня в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4 тис тонн мазуту.

За попередніми підрахунками екоінспекторів, витік мазуту завдав екосистемі Чорного моря матеріальної шкоди на суму понад 14 млрд дол США. Йдеться про десятки кілометрів мазутної плівки на поверхні води вглиб Чорного моря, тисячі кілометрів забрудненого узбережжя, тисячі загиблих птахів та десятки дельфінів, порушені харчові ланцюги в екосистемах.

Зазначається, що Україна, Румунія та Болгарія узгодили на рівні міністерств «спільні кроки для взаємодії з міжнародними інституціями» з питання наслідків аварії російських танкерів у Керченській протоці.