Мазут із російських танкерів штормом винесло на пляжі Одещини — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Мазут із російських танкерів штормом винесло на пляжі Одещини — відео

Російський мазут
Джерело:  Укрінформ

На пляжах Одеської області 24 січня виявили перші ознаки забруднення російським мазутом із танкерів, які зазнали аварії в Керченській протоці.

Головні тези:

  • Шторм виніс мазут із танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці, на пляжі Одещини, що стало першими ознаками забруднення від російського мазуту.
  • Наслідки екологічної катастрофи у Чорному морі оцінюються великою матеріальною шкодою, спричиненою виливом тисяч тонн мазуту в акваторію.
  • Узгоджені кроки між Україною, Румунією та Болгарією спрямовані на взаємодію з міжнародними інституціями для подолання наслідків аварії танкерів.
  • Забруднення мазутом в акваторії Чорного моря визнане найбільшим в історії мореплавства у цьому регіоні: екосистеми та тваринний світ під загрозою.

Російський мазут дістався пляжів Одещини

Про це повідомив у Фейсбуці співробітник нацпарку “Тузлівські лимани”, еколог Іван Русєв.

Російський мазут на пляжах Одещини

Ось і до наших одеських берегів дісталася страшна мазутна біда Чорного моря. Після штормів на піщаний пересип біля рекреаційної зони "Катранка", біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку "Тузлівські лимани", штормом винесло мазут, який вилився після аварії рашистських танкерів у Керченській протоці.

За його словами, наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і тисячі тонн мазуту, що потрапили в море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття.

Аварія танкерів РФ: що відомо

15 грудня в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4 тис тонн мазуту.

За попередніми підрахунками екоінспекторів, витік мазуту завдав екосистемі Чорного моря матеріальної шкоди на суму понад 14 млрд дол США. Йдеться про десятки кілометрів мазутної плівки на поверхні води вглиб Чорного моря, тисячі кілометрів забрудненого узбережжя, тисячі загиблих птахів та десятки дельфінів, порушені харчові ланцюги в екосистемах.

Зазначається, що Україна, Румунія та Болгарія узгодили на рівні міністерств «спільні кроки для взаємодії з міжнародними інституціями» з питання наслідків аварії російських танкерів у Керченській протоці.

За словами науковця Євгена Хлобистова, забруднення мазутом, спричинене аварією двох танкерів РФ, є найбільшим за всю історію мореплавства в акваторії Чорного моря.

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