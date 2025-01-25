За інформацією керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, російський танкер UNITY зі 100 тис тонн нафти зазнав поломки у Біскайській затоці поблизу узбережжя Франції.

Що відомо про поломку російського танкера з нафтою поблизу Франції

Клименко підкреслив, що через поломку судно під російським прапором, ймовірно, змушене буде повернутись до країни-агресорки.

За його інформацією, судно зупинилось 23 січня через сильний шторм.

Клименко підкреслив, що наразі замість порту-призначення Мангалуру в Індії напрямком судна зазначається Приморськ Ленінградської області, з якого судно вийшло 16 січня.

Нещодавно танкер бачили на траверзі порту Брест у Франції на відстані 90,75 км на захід.

Йшов UNITY зі швидкістю 11,85 км/год — це приблизно у 2 рази нижче звичайної.

Відомо, що судно було побудоване у 2009 році і має довжину 245.07 м та ширину у 42 метри.

У вересні 2024 року танкер був куплений російською компанією ARGO TANKER GROUP LLC з офісом у Москві.

Порт приписки танкера — Санкт-Петербург. Внесений до "сірого списку" Tokyo MOU (Токійський міжнародний меморандум державних органів портового контролю) як такий, що має претензії до технічного стану, — повідомляє Клименко. Поширити

Що відомо про масштабні аварії нафтових танкерів у Біскайській затоці

Він нагадує, що у морській акваторії, де наразі перебуває російський танкер, вже відбувалась масштабна аварія танкера сирої нафти PRESTIGE, яка трапилась 19 листопада 2002 року за 200 км від узбережжя Іспанії.

Тоді на борту танкера знаходилось близько 80 тис тонн сирої нафти.

Під час проходження Біскайської затоки 13 листопада 2002 року судно потрапило в сильний шторм біля берегів Галісії, внаслідок чого в корпусі утворилася тріщина завдовжки 35 метрів.

Через 2 тижні танкер розколовся на дві частини й затонув за 210 км від берегів Галісії.

Нафтова пляма розтяглася на тисячі кілометрів біля берегової лінії, тим самим завдавши величезної шкоди всій морській та береговій фауні, а також місцевій рибній промисловості.