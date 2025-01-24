Танкери з американським скрапленим газом розгортаються прямо посеред океану та беруть курс на Європу, прагнучи скористатись зростанням цін на європейському ринку.

Що відомо про курс танкерів з американським СПГ на Європу

За інформацією журналістів видання, щонайменше 7 танкерів з американським скрапленим газом, які прямували до Південної Африки, Азії та Колумбії, змінили маршрут і тепер пливуть до портів ЄС.

Незвично бачити стільки змін курсу та стільки очевидних розворотів, — зазначає аналітик ринку СПГ Алекс Фролі. Поширити

Автори матеріалу пов’язують це зі зростанням цін на газ на європейському ринку, викликаним припиненням транзиту російського газу через Україну на тлі істототного похолодання у країнах Західної Європи.

Танкер з СПГ

На тлі зростання цін американські компанії та трейдери отримують змогу отримати більші прибутки у порівнянні з експортом до країн Азії.

Аналітики компанії Spark Commodities зазначають, що перенаправлення газовозів з американським СПГ до європейських портів збільшує прибуток з одного танкера в середньому на 5,3 млн доларів.

Європа все більше покладається на свою здатність залучати СПГ після втрати російського газу через Україну, оскільки вона вичерпує свій газ у сховищах. Газові сховища ЄС були заповнені на 59 відсотків станом на понеділок, що на 15 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Чи продовжує ЄС купувати російський газ

Євросоюз досі не запровадив жодних санкцій на імпорт російського газу, тож зараз закуповує його рекордними темпами.

Але тепер Європа купує газ переважно у скрапленому стані, а не через трубопроводи.