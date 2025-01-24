Танкери з американським скрапленим газом розгортаються прямо посеред океану та беруть курс на Європу, прагнучи скористатись зростанням цін на європейському ринку.
Головні тези:
- Танкери з американським скрапленим газом змінили маршрут і направляються до портів Європи через зростання цін на газ на європейському ринку.
- Це рішення пов'язане з припиненням транзиту російського газу через Україну та похолоданням у країнах Західної Європи.
- Перенаправлення танкерів з СПГ до Європи дозволяє американським компаніям отримати більші прибутки у порівнянні з експортом до Азії.
Що відомо про курс танкерів з американським СПГ на Європу
За інформацією журналістів видання, щонайменше 7 танкерів з американським скрапленим газом, які прямували до Південної Африки, Азії та Колумбії, змінили маршрут і тепер пливуть до портів ЄС.
Автори матеріалу пов’язують це зі зростанням цін на газ на європейському ринку, викликаним припиненням транзиту російського газу через Україну на тлі істототного похолодання у країнах Західної Європи.
На тлі зростання цін американські компанії та трейдери отримують змогу отримати більші прибутки у порівнянні з експортом до країн Азії.
Аналітики компанії Spark Commodities зазначають, що перенаправлення газовозів з американським СПГ до європейських портів збільшує прибуток з одного танкера в середньому на 5,3 млн доларів.
Чи продовжує ЄС купувати російський газ
Євросоюз досі не запровадив жодних санкцій на імпорт російського газу, тож зараз закуповує його рекордними темпами.
Але тепер Європа купує газ переважно у скрапленому стані, а не через трубопроводи.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-