Танкери з американським СПГ змінюють маршрут і прямують до Європи
Категорія
Економіка
Дата публікації

Танкери з американським СПГ змінюють маршрут і прямують до Європи

Танкер з СПГ
Джерело:  Financial Times

Танкери з американським скрапленим газом розгортаються прямо посеред океану та беруть курс на Європу, прагнучи скористатись зростанням цін на європейському ринку.

Головні тези:

  • Танкери з американським скрапленим газом змінили маршрут і направляються до портів Європи через зростання цін на газ на європейському ринку.
  • Це рішення пов'язане з припиненням транзиту російського газу через Україну та похолоданням у країнах Західної Європи.
  • Перенаправлення танкерів з СПГ до Європи дозволяє американським компаніям отримати більші прибутки у порівнянні з експортом до Азії.

Що відомо про курс танкерів з американським СПГ на Європу

За інформацією журналістів видання, щонайменше 7 танкерів з американським скрапленим газом, які прямували до Південної Африки, Азії та Колумбії, змінили маршрут і тепер пливуть до портів ЄС.

Незвично бачити стільки змін курсу та стільки очевидних розворотів, — зазначає аналітик ринку СПГ Алекс Фролі.

Автори матеріалу пов’язують це зі зростанням цін на газ на європейському ринку, викликаним припиненням транзиту російського газу через Україну на тлі істототного похолодання у країнах Західної Європи.

Танкери з американським СПГ терміново прямують до портів ЄС
Танкер з СПГ

На тлі зростання цін американські компанії та трейдери отримують змогу отримати більші прибутки у порівнянні з експортом до країн Азії.

Аналітики компанії Spark Commodities зазначають, що перенаправлення газовозів з американським СПГ до європейських портів збільшує прибуток з одного танкера в середньому на 5,3 млн доларів.

Європа все більше покладається на свою здатність залучати СПГ після втрати російського газу через Україну, оскільки вона вичерпує свій газ у сховищах. Газові сховища ЄС були заповнені на 59 відсотків станом на понеділок, що на 15 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року, — зазначається у матеріалі видання.

Чи продовжує ЄС купувати російський газ

Євросоюз досі не запровадив жодних санкцій на імпорт російського газу, тож зараз закуповує його рекордними темпами.

Але тепер Європа купує газ переважно у скрапленому стані, а не через трубопроводи.

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